Skam Italia 4 la trama completa del secondo episodio: Sana tra Malik e vacanza in Grecia

Continua il nostro appuntamento alla scoperta delle storie dei protagonisti di Skam Italia 4. Che cosa sta succedendo in questa quarta stagione della serie? Come vi abbiamo già raccontato, questa volta è Sana la protagonista e scopriremo meglio il suo mondo. Le ragazze stanno organizzando un viaggio: vorrebbero andare in Grecia al mare dopo la maturità. Sana è in difficoltà perchè non sa se i suoi genitori le daranno il permesso.

Vediamo quindi tutto quello che succede nel secondo episodio di Skam Italia 4.

SKAM ITALIA 4: LA TRAMA DELLA SECONDA PUNTATA

Chicco offre una soluzione costosa per le vacanze estive di Sana e le altre: una villa con piscina a Mykonos. Anche le odiate UFB sono interessate…

Skam Italia 4 riassunto episodio 4×02– Il fratello di Sana scopre che lei e le sue amiche vorrebbero andare in vacanza in Grecia solo che lei ancora non lo ha detto a suo padre. La prende in giro chiedendole se andrà con il velo anche lì…Malik inizia a seguire Sana su Instagram e le manda un messaggio per starle vicino ironizzando sulla cosa! Sana scopre dalle sue amiche che a quanto pare a Eva piace Malik ma non dice a nessuno che forse anche lei prova qualcosa per il giovane amico di suo fratello. Per evitare che le amiche incontrino di nuovo il gruppetto, decide di andare a un’altra festa. Li Chicco dice alle ragazze che ha affittato una casa in Grecia ma per dieci giorni è libera quindi se vogliono possono andare.

Sana quindi trova il coraggio di chiedere il permesso a sua mamma per andare in vacanza. Il problema però il mare, non il fatto che lei parta con le sue amiche…La mamma le suggerisce di dire al padre che andrà in un campo con i giovani musulmani ad aprile, forse in questo caso lui le darà il permesso per la Grecia. Chicco chiede 8000 euro per la casa. A quanto pare le altre ragazze “le odiate” dalle Matte, vogliono affittare la stessa casa…

Le ragazze accettano pur di non farsi soffiare la casa dalle rivali ma non sanno dove potranno trovare i soldi. Le altre ragazze però dopo aver parlato con i genitori dicono a Sana che non possono avere tutto quel denaro. Malik e Sana vanno a caccia di menta nel parco. Il ragazzo le dice che andrà al campo con i giovani musulmani…

Cosa farà Sana, ci andrà?

