Skam Italia 4 trama primo episodio: le amiche di Sana conoscono suo fratello

Trend topic su Twitter con hashtag #sana e #skamitalia4: l’arrivo su Netflix della quarta stagione della serie si sente. Dal 15 maggio 2020 disponibile in piattaforma la quarta stagione di Skam Italia che riparte da dove avevamo lasciato: i nostri eroi si preparano agli esami. Mancano 100 giorni alla maturità ed è tempo di festeggiare. Come saprete protagonista di Skam Italia 4 è Sana. Di lei si è parlato pochissimo nelle prime tre stagioni ed è arrivato il momento di conoscerla meglio. Capiremo che cosa pensa davvero, quali sono le sua abitudini e cosa pensa la sua famiglia del suo stile di vita.

SKAM ITALIA 4 TRAMA COMPLETA DEL PRIMO EPISODIO

Rami, fratello di Sana, organizza un’uscita con Eva, Silvia, Federica e i suoi amici. I due mondi che Sana aveva tenuto distinti rischiano di mescolarsi e confondersi.

Skam Italia 4 riassunto completo episodio 4×01– Sana e le sue amiche si preparano per la festa dei 100 giorni, staranno insieme a Luchino, Gio, Elia e Martino…Prima di partire Silvia ha scoperto che su INstagram Fede aveva pubblicato una storia con una ragazza. Le amiche quindi chiedono a Eva cosa sta succedendo ma lei sembra non volerne parlare…Eleonora ed Edo invece sono negli Stati Uniti! Alla festa, Elia, ubriaco, si dichiara a Sana e le dice di essere innamorato di lei. La ragazza spiega che stare con una musulmana non è così semplice…

A quanto pare Sana non è insensibile al fascino maschile ma sa bene che deve cercare un ragazzo nel suo mondo. E sembra essere affascinata da Malik, un amico di suo fratello. Un giorno per caso le amiche di Sana incontrano suo fratello e i suoi amici. E non riescono a credere che Sana non abbia mai presentato loro suo fratello che è affascinante e bello. Le ragazze quindi decidono di uscire con il fratello di Sana e insieme vanno a una festa.

Sana è chiaramente divisa: da una parte il suo essere italiana e quindi occidentale, dall’altro il suo essere rispettosa delle regole, come la preghiera. Nonostante sia alla festa con le sue amiche Sana si ritaglia uno spazio per pregare. In lei il contrasto tra l’essere una brava musulmana e sembrare “normale” agli occhi delle sue amiche è davvero evidente. Ma fa di tutto per non mostrare queste “debolezze”. La madre di Sana vorrebbe che lei passasse più tempo con amiche musulmane invece di uscire sempre con le compagne di classe…

