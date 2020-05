Vivi e lascia vivere, anticipazioni quinta puntata: Laura abbandonata anche da Toni?

Cosa accadrà nella quinta puntata di Vivi e lascia vivere del 21 maggio 2020, saranno ancora tutti contro Laura? Le anticipazioni della serie con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini lasciano ancora spazio al tormento per la protagonista. Renato è tornato a Napoli, Laura aveva mentito a tutti, suo marito non era morto, si scopre tutto il dolore di una donna ferita da 20 anni di tradimenti. Un padre che non conosce i suoi figli, che era pronto a dimenticare la famiglia per sempre, a Tenerife ha un’altra donna, un figlio appena nato, che intenzioni ha adesso? Sembra pronto a restare con sua moglie, soprattutto dopo averla vista con Toni che è l’unico che non le ha girato le spalle. Nel laboratorio solo Rosa resta con lei, perché non può permettersi di lasciare il lavoro, le altre sono andate tutte via, anche la cognata, delusa dalle sue bugie. Nessuno cerca di comprendere il motivo per cui ha mentito, nemmeno quando cerca di spiegarlo.

ANTICIPAZIONI VIVI E LASCIA VIVERE PUNTATA 21 MAGGIO 2020

Giovedì prossimo scopriremo altro sul passato di Laura e Toni, un amore che è tornato ma che è farà ancora soffrire. Toni è accusato di omicidio ma è davvero lui il colpevole? Nel nono episodio del 21 maggio di Vivi e lascia e vivere intitolato La verità Toni comunica a Laura che sparirà nel nulla. La Ruggero resta sola e contro di lei ci sono anche i figli mentre Renato continua a rendere tutto più complicato.

Il ruolo di Elena Sofia Ricci è di una donna che ha ormai deciso di cambiare, è già cambiata, niente la ferma, ha sopportato troppo e non vuole perdere niente, né i figli né il lavoro, ma tutto è in pericolo. Anche nel decimo episodio, La separazione, è Giada che più di tutti non la vuole accanto, le chiede di non essere presente alla sua laurea, suo padre invece sarà lì, accanto lei. Renato mente, non sarebbe mai tornato a casa se la primogenita non fosse andata da lui, a Laura aveva detto di dimenticarsi per sempre della sua esistenza.

Con l’accusa di omicidio che pende su Toni anche Laura rischia con la sua attività. Intanto, dopo avere chiesto il divorzio al marito lui vince una grossa somma al gioco, vuole pagare tutti i suoi debiti, ma lo farà? Nina ha deciso di frequentare Andrea; Giada si è lasciata andare con Luciano dopo la delusione del suo ex fidanzato; Giovanni è attratto dal fratello di Sara, si mette nei guai, qualcuno lo investe. L’appuntamento con la penultima puntata di Vivi e lascia vivere è alle 21:25 su Rai 1, un thriller dell’anima con una chiave di lettura tutta al femminile e sullo sfondo la bellissima Napoli.