Skam Italia 4 trama ultima puntata: il gran finale

Con il decimo e ultimo episodio di Skam Italia 4 arriviamo praticamente alla fine di questo viaggio. I nostri “eroi” alle prese con gli esami di maturità e con la vita che va avanti tra decisioni da prendere. Prima però c’è una vacanza da fare…Tutto questo e molto altro nel nostro riassunto del decimo episodio di Skam Italia 4 che regala il gran finale di stagione.

Avevamo lasciato Sana e Malik pericolosamente vicini… Federico ed Eva in crisi; Silvia pronta a dare una possibilità a Luchino…E poi il viaggio da organizzare, per dove e con chi?

Nell’ultima puntata un focus rapido e veloce su tutti i protagonisti della quarta stagione, con un ritorno nelle ultime scene speciale, quello di Eleonora ed Edoardo.

SKAM ITALIA 4 LA TRAMA COMPLETA DEL DECIMO E ULTIMO EPISODIO

Skam Italia 4 riassunto completo episodio 4×10– Martino sta per compiere gli anni e i ragazzi hanno organizzato per lui una festa che però non è più a sorpresa…Vedendo parlare Niccolò al cellulare vuole sapere la verità e allora il ragazzo è costretto a dire tutto…

Sana ha deciso di invitare tutte le sue amiche alla festa in terrazza ma in realtà alla fine succede qualcosa che impedisce di muoversi all’aperto, la pioggia! E così tutti gli amici di Sana si ritrovano per la prima volta insieme a casa sua ma prima…Prima scopriamo che Silvia è molto amareggiata per la separazione dei suoi genitori. Il nuovo compagno della madre tra l’altro è anche allergico al suo gatto ed è per questo che lei lo porta con sè quando può. Se lei non è in casa infatti viene chiuso da solo in una stanza…Silvia capisce che può dare una possibilità al suo rapporto con Luca e lo presenta ai suoi nuovi amici come il suo fidanzato…

Filippo pensa di aver preso l’HIV e per questo fa un test, collegato via SkYpe con sua sorella. Scopre però di non essere positivo. Federica va dallo psicologo della scuola e parla con lui di tutti i suoi tormenti, alla festa poi prova anche a voltare pagina con le sue “nemiche”. Tra lei e Sana le cose vanno alla grande nonostante tutto. Elia sta pensando di andare a vivere da solo e chiede a Filippo ospitalità mentre Emma sembra essere molto interessata a lui…Ha già dimenticato Sana?

Malik continua a sentirsi con Sana e le cose tra di loro vanno bene nonostante la distanza. Le ragazze devono ancora trovare un posto dove andare in vacanza e Luchino propone di andare tutti insieme in Salento. L’idea piace anche a Rami che chiede di poter andare insieme a loro con gli altri del gruppo. I ragazzi e le ragazze sono entusiasti di questa idea. Giovanni si isola perchè le cose tra lui e la sua fidanzata non vanno molto bene inoltre quando Federico gli ha chiesto una mano per riconquistare Eva ha capito che forse prova qualcosa per lei…

Eva si accorge del malessere di Giovanni e i due tornano insieme a casa. Eva gli dice che avrebbe voluto scrivere una lettera per Federico ma che in realtà l’ha scritta per lui. Giovanni non la legge neppure ma la bacia e i due fanno l’amore. Poi legge le parole che Eva ha dedicato nella sua lettera.

Per i ragazzi arriva il giorno della maturità. Non sappiamo come siano andate le cose ma sappiamo che alla fine sono partiti tutti insieme per il Salento. C’è anche Malik rientrato in Italia per stare con Sana.

