Daydreamer-Le ali dell’amore arriva su Canale 5. Tutto quello che vedremo la prima settimana

Sta per arrivare finalmente su Canale 5 una nuova soap opera che ci terrà compagnia durante l’estate. Si tratta di Daydreamer – Le ali dell’amore e andrà in onda a partire da mercoledì 10 giugno sulla rete di Mediaset, nel primo pomeriggio, prendendo il post di Uomini e Donne. La serie tv turca è già destinata fare il pieno di ascolti. Come per Bitter Sweet (andata in onda lo scorso anno), rivedremo protagonista l’amatissimo Can Yaman. Al suo fianco la giovane Demet Özdemir. Nelle prime puntate di Daydreamer – Le ali dell’amore ci tufferemo nella storia di Can e Sanem.

Daydreamer – Le ali dell’amore: le prime anticipazioni sulla nuova soap di Canale 5

Che cosa vedremo in onda durante le prime puntate della nuova soap opera turca? Innanzitutto conosceremo i due protagonisti. Partiamo da Sanem, lei è una giovane ragazza che ambisce a diventare una scrittrice. Can, invece, è un fotografo che viaggia molto per lavoro. Sanem riesce finalmente a trovare lavoro presso un’agenzia pubblicitaria dove lavora anche Can. Se volete uno spoiler, possiamo già anticiparvi che tra i due ragazzi i sentimenti cresceranno e loro si avvicineranno molto ma questo non succederà immediatamente.

Prime puntate Daydreamer – Le ali del sogno: ecco cosa succederà a Can e Sanem

Durante le prime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno vedremo in onda una festa. Il party è stato organizzato proprio per l’agenzia pubblicitaria che è arrivata a festeggiare ben quarant’anni di attività. Alla festa parteciperanno numerosi invitati e uno fra tutti deciderà di intervenire mettendo il proprietario in imbarazzo. L’invitato screditerà l’imprenditore interrompendo la bellissima festa e cambiando quindi le cose. Can, dal canto suo, da nuovo leader dell’agenzia pubblicitaria, prenderà il comando mettendo in chiaro delle nuove regole per riportare il giusto equilibrio all’interno dell’azienda. I ruoli di Can e Sanem diventeranno sempre più definiti così come i loro sentimenti.

L’appuntamento con Daydreamer – Le ali del sogno è per il 10 di giugno alle ore 14.45 su Canale 5, non perdete questa nuova emozionante soap!