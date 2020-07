Come sorelle anticipazioni terza puntata: Sinan vuole la verità sulla scomparsa di Tekin

Che cosa succederà nella terza puntata di Come sorelle in onda la prossima settimana su Canale 5? Ve ne parliamo con le nostre anticipazioni che ci portano proprio alla prossima settimana. Nella terza puntata di Come sorelle, in onda il 22 luglio 2020, vedremo come Sinan, sconvolto dopo il suo arresto, si renderà conto che dietro la scomparsa di suo padre c’è dell’altro. Aveva creduto e crede ancora alla buona fede di Ipek ma in questa storia, c’è qualcosa che non torna. Le tre ragazza intanto fanno i conti con le loro bugie: a causa di quello che hanno fatto, una persona innocente è in carcere. Ma può bastare una fede ritrovata in macchina per incriminare una persona per qualcosa? Sembrerebbe proprio di no…Intanto manca pochissimo al rilascio della madre biologica delle tre sorelle, mentre Ipek e Deren non immaginerebbero mai che al loro fianco c’è una ragazza che le sta imbrogliando e che non è la terza sorella…

Ma vediamo le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della terza puntata di Come sorelle in onda la prossima settimana su Canale 5.

COME SORELLE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA TERZA PUNTATA 22 LUGLIO 2020

La trama dell’episodio 1×03: Sinan viene accusato dell’omicidio di Tekin, ma poi rilasciato per mancanza di prove con l’obbligo di non lasciare la città. La sola prova che lo incastrerebbe è la fede nella sua macchina. Ma di Tekin non ci sono tracce per cui nessuno sa se è morto o semplicemente scomparso…Cahide decide di scendere a patti con Cemal: lo sposerà, se lui starà lontano dalle sue figlie. Ma l’accordo tra loro non si concluderà, perché Gulistan avverte Cahide che Cemal non ha alcuna intenzione di uscire dalla vita delle sue ragazze. Azra e Cilem si incontrano per caso in un ristorante a Izmir e Cilem le giura che gliela farà pagare. Ipek, grazie all’aiuto di Refik, è sicura di riuscire a pagare la prima rata delle tre rate del debito contratto da suo marito Tekin. Ma Cemal, per farla pagare a Cahide, fa bruciare tutto l’olio che doveva essere venduto, gettando Ipek nella disperazione.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Come sorelle in onda la prossima settimana su Canale 5.