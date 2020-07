L’allieva 3 nell’autunno di Rai 1: tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione

Dopo il grande successo delle precedenti stagioni, tornano le avventure di Alice Allevi, il personaggio nato dalla penna di Alessia Gazzola nella terza stagione de L’Allieva. In questi ultimi mesi la Rai ha dovuto, a causa della pandemia, correre ai ripari con la messa in onda di molte repliche. Il pubblico di rai 1 ha rivisto anche l’Allieva, regalando alle repliche della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, ottimi ascolti. Ma i fans adesso vogliono vedere L’allieva 3: c’è davvero grande attesa per quello che potrebbe essere l’ultimo capitolo della saga. L’attrice infatti, in alcune delle sue ultime interviste, ha fatto capire in modo esplicito che questa sarà la sua ultima stagione nei panni di Alice.

Ma scopriamo qualcosa in più su questa terza stagione de L’allieva che, dovrebbe andare in onda, nell’autunno 2020 su Rai 1 in prima serata. Alice è ancora divisa tra la voglia di una carriera e quella di una storia d’amore con l’uomo della sua vita? Ma è davvero il bel collega l’uomo che ama?

In questa terza stagione de L’allieva ci saranno diverse new entry che cambieranno le carte in tavola per Alice e Claudio ma non solo…

L’ALLIEVA 3 ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA TERZA STAGIONE

Nelle nuove puntate Alice non è più un’allieva: la scuola di specializzazione è finita e lei è diventata un medico legale come il suo mentore e fidanzato, il dott. Claudio Conforti. Ed è proprio la crescente autonomia professionale di Alice, insieme all’arrivo della nuova “Suprema” dell’Istituto di Medicina Legale, la prof.ssa Andrea Manes, a mettere a dura prova il rapporto con Claudio e le prospettive del matrimonio. Alice è affascinata dal carisma di questa quarantenne dalla carriera sfavillante, emblema dell’intraprendenza e del successo femminile. Andrea sceglie Alice come assistente personale ricoprendola di incarichi, responsabilità e aspettative, con il risultato di monopolizzare completamente la sua vita. A complicare ulteriormente le cose e a portare scompiglio nella coppia l’arrivo di Giacomo, fratello maggiore di Claudio, diversissimo da lui, che torna dopo quindici anni dal Brasile. I due sono agli antipodi: tanto Claudio è preciso, quanto Giacomo è fuori dagli schemi. Giacomo riapre

vecchie ferite costringendo Claudio e Alice a prendere decisioni difficili. Tante le novità anche nell’Istituto di Medicina Legale e in Questura per una nuova stagione piena di colpi di scena dove casi gialli intriganti si intrecciano a segrete colpe del passato che portano i protagonisti a sbagliare nel presente…

Il cast de L’allieva 3

L’ALLIEVA 3 IN PILLOLE: LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

Ma scopriamo quelle che sono le domande più frequenti che i fans de L’allieva si stanno facendo in queste ore e non solo…

L’ALLIEVA 3 IL CAST DELLA TERZA STAGIONE: CHI CI SARA’?

Scritto da Peter Exacoustos, Fabrizia Midulla, Valerio D’Annunzio, Magda Mangano, con la consulenza editoriale

di Alessia Gazzola

Una serie tratta dai romanzi Un po’ di follia in primavera e Arabesque di Alessia Gazzola, editi da Longanesi

Con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Sergio Assisi, Antonia Liskova

Regia di Fabrizio Costa, Lodovico Gasparini

Una coproduzione Rai Fiction-EndemolShine Italy, prodotta da Leonardo Pasquinelli e Benedetta Galbiati

QUANTE SONO LE PUNTATE DE L’ALLIEVA 3?



Sono previste sei puntate in compagnia di Alice. Serie in 6 serate – Giallo, rosa

QUANDO ANDRA’ IN ONDA L’ALLIEVA 3?

Nella giornata di presentazione dei palinsesti la Rai ha annunciato che la terza stagione andrà in onda in autunno, probabilmente tra settembre e ottobre.