Esterno notte: tre serate evento su Rai 1, la trama della fiction

Sarà un 2020-2021 davvero ricco di proposte per la prima serata di Rai 1. Molte fiction non sono andate in onda in questa stagione a causa del coronavirus e molte altre sono ancora in lavorazione. Ma da settembre si torna più forti di prima con una super offerta per il pubblico della prima rete. Tra le proposte, c’è un titolo di grande pregio. Vedremo infatti tre serate evento, dedicate a un periodo storico in cui l’Italia ha visto complotti, omicidi, una pagina davvero buia del nostro paese. Esterno notte ci porta nel 1978 tra Brigate rosse, affari loschi e altro…

1978, l’Italia è dilaniata da una guerra: da una parte le Brigate Rosse, la principale delle organizzazioni armate di estrema sinistra, dall’altra lo Stato. Violenza di piazza, rapimenti, gambizzazioni, scontri a fuoco, attentati… Questo è il momento storico che viene raccontato nella serie in tre puntate che andrà in onda su Rai 1 nel 2021. Ma scopriamo qualche dettaglio in più con le anticipazioni e la trama.

ESTERNO NOTTE SU RAI 1 IN TRE PUNTATE: LA TRAMA

Il 16 marzo sta per insediarsi il primo Parlamento della storia di un paese occidentale sostenuto dal Partito Comunista (PCI). Aldo Moro è il Presidente della Democrazia Cristiana (DC), il baluardo conservatore della Nazione, ed

è il principale fautore di questa storica alleanza. Sulla strada che lo porta in Parlamento Aldo Moro viene rapito con un agguato delle BR che annienta l’intera scorta. È un attacco diretto al cuore dello Stato. La sua prigionia

dura cinquantacinque giorni, scanditi dalle lettere di Moro e dai comunicati dei brigatisti: cinquantacinque giorni di speranza e paura, di trattative e fallimenti, di buone intenzioni e cattive azioni.

Il ‘Caso Moro’ è un affresco di contraddizioni, che vengono esplorate nella serie attraverso punti di vista diversi, tenuti insieme dal tema universale dell’impossibilità di conciliare umanità e ragion di Stato: Aldo Moro, attraverso un affresco privato dei suoi sogni, delle sue paure e del suo rapporto con la famiglia e con i compagni di partito, ma anche della sua spregiudicatezza politica;

Francesco Cossiga, Ministro dell’Interno e, soprattutto, amico intimo e allievo politico di Aldo Moro; Papa Paolo VI che, in conflitto con la linea ferma del Governo, si spinge a una trattativa segreta con le Brigate Rosse percorrendo la più profana delle strade: il denaro; Adriana Faranda, combattente delle BR incaricata di consegnare i comunicati delle BR e le lettere dell’ostaggio; Eleonora Moro, la moglie di Aldo Moro, impegnata a fronteggiare l’alternarsi di speranza e di rassegnazione della famiglia, le relazioni con il sistema politico e i difficili contatti epistolari con il marito. E, soprattutto, il progressivo abbandono da parte di quei compagni di partito che per tutta la vita Moro aveva considerato la sua vera famiglia. Uno sguardo d’autore su una pagina buia e misteriosa della recente

storia italiana.

ESTERNO NOTTE: REGIA E CAST DELLA SERIE EVENTO DI RAI 1

Una serie creata da Marco Bellocchio

Scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Davide Serino, Ludovica Rampoldi

Regia di Marco Bellocchio

Una coproduzione Rai Fiction-The Apartment-Kava Film, prodotta da Lorenzo Mieli e Simone Gattoni

Evento in 3 serate – Drama, civile