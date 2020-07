Fiction Rai 2020-2021: tutti i titoli della prossima stagione tra novità e vecchie proposte

C’era grande attesa per la presentazione dei palinsesti oggi 16 luglio 2020 in Rai. E grande attesa anche per i titoli di tutte le fiction che dovrebbero andare in onda tra il 2020 e il 2020 sulle tre reti Rai. Alcune conferme, altre fiction che non sono andate in onda quest’anno a causa della pandemia, e belle novità che di certo piaceranno anche al pubblico di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nonostante le grandi difficoltà incontrate in questi ultimi mesi a causa della pandemia, la Rai si prepara comunque a regalare una super stagione al suo pubblico, ricca di titoli e fiction che di certo conquisteranno i telespettatori.

Tra le più attese la seconda parte di Doc-Nelle tue mani ma anche la terza e ultima stagione de L’allieva con Alessandra Mastronardi; la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, per citare un altro titolo. Ma sono davvero tante anche le novità che vedremo e le fiction che non sono andate in onda in questa stagione, come Il commissario Riccardi, con Lino Guanciale, che era stata annunciata già lo scorso anno.

Fabrizio Salini parla di Rai Fiction: “Ringrazio tutto il team di Rai Fiction, una squadra coesa e motivata, una squadra che è alla base dei grandissimi successi ottenuti in questi anni. Abbiamo impostato già una nuova linea. Ci sarà apertura all’innovazione e ai nuovi generi, punteremo su nuovi autori, registi, attori, senza dimenticarci del lavoro svolto fino ad ora. L’offerta sarà ricchissima: titoli di successo e nuovi titoli”.

Vediamo quindi quelli che sono i titoli di queste fiction che vedremo su Rai 1, Rai 2, e Rai 3.

FICTION RAI 1: TUTTI I TITOLI DELLA PROSSIMA STAGIONE DAL 2020 AL 2020

Io ti cercherò è la fiction con Alessandro Gassmann già presentata lo scorso anno, non andata in onda in questa stagione televisiva.

Mina Settembre è una delle novità: protagonista Serena Rossi nei panni di una volontaria del 118 e assistente sociale.

Il commissario Riccardi con Lino Guanciale sarà proposta probabilmente nel 2020. Doveva andare in onda in questa stagione ma non c’è stato spazio, almeno per il momento.

Beppe Fiorello torna in Rai con Gli orologi del diavolo, girata prima dell’emergenza coronavirus ( messa in onda in autunno 2020).

Doc-Nelle tue mani Seconda parte dovrebbe andare in onda in autunno, ma le date di messa in onda non sono ancora ufficiali.

Elena Sofia Ricci sarà Rita Levi Montalcini per una serata o forse una mini serie evento, vi sapremo dire qualcosa in più a breve.

Alessandra Mastronardi saluta il suo fedelissimo pubblico con L’allieva 3.

Claudio Amendola torna con la seconda stagione di Nero a metà.

Vite in fuga con Anna Valle e Claudio Giè era stata presentata in precedenza ma andrà in onda nella prossima stagione.

Vittoria Puccini torna ancora in Rai con La fuggitiva. Terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone ( nel 2021). E restando a Napoli, su Rai 1 andrà in onda anche Natale in casa Cupiello. Si inaugura una

collection di film tratti dai capolavori dell’attore e drammaturgo napoletano che ha lasciato un’impronta indelebile nel teatro e nella cultura italiana ed europea del Novecento. Un’operazione che mette insieme cinema, teatro e televisione per riproporre con una grande qualità nella messa in scena un patrimonio identitario del Paese, in piena coerenza con la missione del servizio pubblico. Una grande sfida con Sergio Castellitto nel ruolo di Lucariello e la regia di Edoardo De Angelis per la prima volta alle prese con un’opera televisiva.

Cristiana Capotondi è Chiara Lubich, su Rai 1. Il tv Movie racconta della fede come modello di vita. La storia di un percorso esemplare che nell’oscurità della guerra lancia il Movimento dei Focolari e offre un esempio di dedizione amorosa agli altri. Regia di Giacomo Campiotti.

Lolita Lobosco, con il fascino tutto italiano di Luisa Ranieri, un vicequestore di umili origini che torna nella sua Bari per affrontare delitti privati e ombre della sua storia personale. Regia di Luca Miniero.

Màkari, una serie caratterizzata da un dream team. Dal produttore di Il commissario Montalbano alla scrittura di Francesco Bruni, dal talento di Claudio Gioè alla visionarietà di Michele Soavi. Tratta dalle opere di

Savatteri, ambientate in Sicilia nella meravigliosa riserva dello Zingaro, con protagonista Saverio Lamanna, scrittore per vocazione e detective per caso.

E sempre sulla prima rete Rai arriva Leonardo, fiction che ci racconta il genio del grande artista.

Non presenti nel video di presentazione, ma che dovrebbero comunque andare in onda nel 2021, la sesta stagione di Che Dio ci aiuti, girata in queste settimane, la seconda stagione de La compagnia del cigno e anche Un passo dal cielo 6 che però dovrebbe andare in onda nel 2021 ( le riprese tra l’altro dovrebbero cambiare location, lasciando il Trentino per il Veneto).

Esterno notte è una serie in cui Marco Bellocchio torna a confrontarsi con i misteri e le ambiguità del rapimento e dell’assassinio di Aldo Moro. Ogni puntata un punto di vista diverso: lo stesso statista, la moglie Eleonora, Francesco Cossiga, Paolo VI e la brigatista Adriana Faranda.

Il commissario Montalbano: una presenza che ormai ha superato il ventennio e verso cui il pubblico dimostra una fedeltà impressionante. Un nuovo episodio nella consueta cornice di una Sicilia imperscrutabile in cui il pubblico ritroverà gli amati interpreti-a cominciare da Luca Zingaretti – e una nuova storia tratta dai grandi romanzi di Andrea Camilleri.

FICTION RAI 2: TUTTI I TITOLI DELLA PROSSIMA STAGIONE, DAL 2020 AL 2021

Tra le proposte di Rai 2 Mare Fuori per la prossima stagione. Si tratta di un coming of age estremo come il luogo in cui è ambientato. Un gruppo di detenuti in un Istituto Penale Minorile dove i sentimenti si esasperano e non si sfugge al conto con se stessi tra colpa, protervia e speranza. Con Carolina Crescentini, Carmine Recano e Valentina Romani, per la regia di Carmine Elia.

Vedremo poi anche Rocco Schiavone – Quarta stagione, ormai con un largo pubblico di affezionati grazie all’interpretazione di Marco Giallini, ai romanzi di Antonio Manzini e alla qualità innovativa della messa in scena.

Un altro nuovo titolo per la rete, con il bravissimo Matteo Martari è L’alligatore, in onda su Rai 2. E’ un nuovo crime/noir dai romanzi di Massimo Carlotto. Matteo Martari interpreta un detective anticonvenzionale, temprato dall’ingiustizia di un carcere, che indaga nel sottobosco del perbenismo della provincia. Regia di Daniele Vicari ed Emanuele Scaring.

Non ci sono al momento titoli per quello che riguarda il palinsesto di Rai 3 per la prossima stagione televisiva in merito a fiction o mini serie.