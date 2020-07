Leonardo sbarca su Rai 1: 4 serate evento nel 2021

Non ci si potrà di certo lamentare per quella che sarà l’offerta della prossima stagione televisiva di Rai 1. Sono tantissimi i titoli per le fiction che vedremo tra il 2020 e il 2021 e non mancheranno anche le serate evento, come quelle dedicate al genio, Leonardo Da Vinci. Arriva infatti nel 2021 in prima serata, Leonardo.

La serie svela il mistero di uno dei personaggi più affascinanti ed enigmatici della storia. Un uomo di cui conosciamo il genio e le opere, ma non la vera personalità, che rimane un segreto per tutti. La serie racconta il mistero dell’uomo oltre il genio, ripercorrendo le indagini di un ambizioso detective, Stefano Giraldi, impegnato a svelare la personalità complessa ed enigmatica di Leonardo, nel tentativo di risolvere il caso che lo coinvolge e che rischia di mettere in pericolo la vita dello stesso artista.

Leonardo andrà in onda nel 2021 in 4 puntate. Scopriamo qualcosa in più sulla nuova fiction di Rai 1.

LEONARDO ARRIVA SU RAI 1: LA TRAMA DELLE 4 PUNTATE

Figlio illegittimo di un notaio della cittadina rurale di Vinci, in Toscana, Leonardo vive un’infanzia solitaria, caratterizzata però da un inesauribile

desiderio di conoscenza. Poco più che ventenne, Leonardo viene accettato come apprendista nella bottega del Verrocchio, a Firenze, dove incontra la donna che gli cambierà la vita: Caterina Da Cremona. Dopo un primo periodo segnato dalle delusioni e dal rifiuto trascorso a Firenze, Leonardo decide di partire alla volta di Milano, con l’intenzione di convincere Ludovico Sforza ad accoglierlo nella sua corte. Inizialmente accecato dal carisma del reggente, l’artista si troverà presto a fare i conti con la reale natura di Ludovico, che si configurerà presto come un antagonista.

LEONARDO SERIE EVENTO DI RAI 1: CAST E REGIA

Scritto da Frank Spotnitz, Steve Thompson, Gabbie Asher

Con Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore, Giancarlo Giannini

Regia di Dan Percival, Alexis Sweet

Prodotto da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, France Télévisions, RTVE e

Alfresco Pictures, co-prodotta e distribuita da Sony Pictures Television

Evento in 4 serate – Period