Bay Yanlis, la nuova serie turca: dove vedere gli episodi in italiano

In questi ultimi anni le serie tv turche stanno davvero spopolando. Per tutti i fan di Cherry Season, Bitter Sweet e Day Dreamer – Le ali del sogno, è arrivata una nuova soap decisamente interessante dove, tra gli attori protagonisti, ci sono gli amatissimi Can Yaman e Özge Gürel. Questa nuova serie si chiama Bay Yanlis e, già da diverse settimane, è disponibile in altri paesi sul canale Fox. Sul piccolo schermo italiano, per il momento, non ci sono novità riguardo ad una presunta messa in onda. Considerando il successo che hanno avuto le serie turche su Canale 5, Bay Yanlis potrebbe tranquillamente conquistarsi un posto nel palinsesto di Mediaset, probabilmente dopo la fine di Day Dreamer.

Bay Yanlis, gli episodi sono disponibili in streaming: ecco come vedere la serie

Per chi proprio non riesce ad attendere la messa in onda in tv, sempre che sia confermata, può comunque iniziare a seguire Bay Yanlis in streaming. Basta avere una buona connessione ad internet. La serie turca può essere seguita in contemporanea su Fox, tutti i giorni alle ore 19.00. Ovviamente, per chi non è in grado di comprendere la lingua, sono disponibili i sottotitoli. Dopo la messa in onda di ogni episodio, su Youtube vengono caricate tutte le puntate, sempre con i sottotitoli. Basta digitare sulla nota piattaforma ‘Bay Yanlis’ per ritrovarsi il canale Youtube ufficiale della serie turca. Per semplificarvi il compito, vi basterà CLICCARE QUI per ritrovarvi direttamente tutti gli episodi in italiano.

Di che cosa parla la serie Bay Yanlis con Can Yaman e Özge Gurel?

I protagonisti della nuova serie turca Bay Yanlis sono Enzi, interpretata da Özge Gürel, e Özgür interpretato da Can Yaman. Enzi è stanca di tutte quelle relazioni che alla fine non portano a nulla. Vorrebbe qualcosa di più stabile, un uomo che la ami sinceramente e una storia d’amore speciale. Özgür è il vicino di casa di Enzi che, vista la grande sfida di Enzi di voler trovare l’amore della sua vita, decide di aiutarla. Tra un consiglio di cuore e uno sugli uomini però il ragazzo finirà per innamorarsi di lei.