Natale in casa Cupiello su Rai 1: in corso le riprese a Napoli

La Rai si prepara a omaggiare un grande artista che ha fatto la storia del teatro del nostro paese. Le commedie di Eduardo De Filippo arrivano in televisione e in una serata evento, probabilmente proprio nel mese di dicembre 2020, andrà in onda il film tv Natale in casa Cupiello, con Sergio Castellitto protagonista.

“Fare Natale in Casa Cupiello oggi, credo sia un gesto artistico di grande modernità. Soprattutto per questa prima stagione post-Covid…La drammaturgia eterna, archetipa dei personaggi te la ritrovi tutta nelle relazioni famigliari di oggi. Edoardo De Angelis ci sta accompagnando per mano in questa gioielleria di emozioni, e noi lì a lucidare, per noi, per lui, per Eduardo” ha detto Sergio Castellitto. L’attore è sul set proprio in questi giorni a Napoli, dove sono iniziate le riprese del film tv che dureranno circa 5 settimane.

Roberto Sessa spiega perchè ha deciso di produrre questo film tv: “Abbiamo scelto questo grande capolavoro quale primo titolo di una collezione di film per la televisione tratti dalle commedie di Eduardo De Filippo perché era nostra intenzione fare un regalo al pubblico televisivo dopo un anno così complicato e doloroso. Un progetto pensato per omaggiare il Maestro nell’anniversario dei 120 anni della sua nascita che ricorre nel 2020.”

NATALE IN CASA CUPIELLO: LA SINOSSI

Napoli, 1950. Il giorno di Natale è vicino e, come ogni anno, Luca Cupiello prepara il presepe; è il suo mondo perfetto, al riparo dalla realtà, dove ogni cosa trova la sua giusta collocazione. Ma a nessuno interessa. Non a suo figlio Tommasino, nonostante le sue insistenze per farglielo capire.

E nemmeno a sua moglie Concetta che ha ben altro a cui pensare: l’altra figlia Ninuccia infatti ha deciso di lasciare il suo ricco marito Nicolino per l’uomo che ha sempre amato, Vittorio, e gli ha scritto una lettera per dirglielo. Concetta riesce a evitare quella che per la famiglia sarebbe una sciagura. Ma la missiva capita nelle mani di Luca che, ignaro di tutto, la consegna al genero. Nicolino scopre così il tradimento della moglie. Durante la vigilia di Natale, la sbadataggine di Luca mette di fronte i due rivali e la realtà irrompe in casa Cupiello in tutta la sua irruenza.

Tutto sembra perduto, ma in soccorso di Luca, morente, arriva ancora una volta il suo presepe.

NATALE IN CASA CUPIELLO

tratto da una commedia di Eduardo De Filippo

diretto da EDOARDO DE ANGELIS

Il film è interpretato da Sergio Castellitto,

Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Toni Laudadio, Pina Turco

e con Alessio Lapice e con Antonio Milo



