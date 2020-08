L’ora della verità, nuova fiction di Canale 5: trama e anticipazioni

Molto presto arriverà su Canale 5 una nuova interessante serie tv. Si chiama L’ora della verità e la messa in onda, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere prevista per il 21 di agosto in prima serata, ovviamente sulla rete di Mediaset. In realtà L’ora della verità doveva andare in onda già ad aprile ma è poi slittata a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Si tratta, nel dettaglio, di otto episodi divisi in quattro puntate. Visti i risultati che questa serie ha già avuto in paesi come la Francia e la Svizzera, anche gli spettatori del piccolo schermo italiano potrebbero apprezzarla particolarmente. Ma andiamo subito a scoprire qualcosa in più con le anticipazioni che ci rivelano la trama de L’ora della verità. Il pubblico apprezzerà questa serie?

L’ora della verità in arrivo su Canale 5: ecco il cast completo della nuova serie tv

Partiamo subito dal cast de L’ora della verità. Tra gli attori (e i personaggi) della nuova serie di Canale 5 incontreremo: Mathilde Seigner (Clotilde), Caterina Murino (Palma), Jenifer Bartoli (Salomé), Grégory Fitoussi (Paul)e Thierry Godard (Franck). E poi ancora: Fred Testot (Cervone), Zoé Marchal (Valentine), Esther Valding (che interpreterà Clotilde da ragazzina) e Théo Frilet (Nicolas). In molti probabilmente già conoscono Caterina Murino. Lei è un’attrice italiana che è stata pure candidata ai Cairo International Film Festival Prize for Best Actress.

L’ora della verità, la nuova fiction di Canale 5: la trama completa che ci fa capire qualcosa in più

Ma di che cosa parla L’ora della verità? Vediamolo subito raccontando la trama della nuova serie tv che andrà presto in onda su Canale 5. Iniziamo con il dire che la storia vedrà protagonisti due filoni temporali. Il primo filone riguarda essenzialmente il passato di Clotilde, la protagonista di L’ora della verità. Il secondo filone temporale vede invece Clotilde vivere il suo presente. Quando la protagonista aveva soltanto sedici anni e si trovava in Corsica con i suoi genitori e suo fratello, purtroppo c’è stato un brutto incidente. Clotilde è stata l’unica a salvarsi della sua famiglia. Venticinque anni dopo però Clotilde ha un marito ed un figlio e decide di tornare in Corsica, proprio sul luogo in cui è avvenuta la tragedia. La protagonista deciderà di indagare ancora sull’accaduto fino a che non riceverà una lettera da parte di sua madre che credeva che fosse morta.