Day Dreamer anticipazioni: Can picchierà Enzo, finirà in carcere?

Sta finalmente per tornare in onda Day Dreamer – Le ali del sogno! Dopo la breve pausa estiva, la serie tv turca sarà trasmessa nuovamente su Canale 5, sempre allo stesso orario. Quando? A partire dal 17 di agosto. Day Dreamer ricomincerà esattamente da dove eravamo rimasti ma adesso che cosa succederà? In questo articolo vi racconteremo alcune delle anticipazioni che ci aiuteranno a capire la trama delle prossime puntate della serie turca così tanto amata dal pubblico italiano. Partiamo subito dal fatto che l’ex di Emre farà un accordo con Enzo Fabbri. Tutto ciò porterà Can ad un brutto destino ma cerchiamo di analizzare bene passo dopo passo.

Day Dreamer – Le ali del sogno, anticipazioni: che cosa succederà dopo la pausa estiva?

Sanem ha promesso ad Enzo Fabbri la formula della composizione del suo profumo. Fabbri, dal canto suo, rileverà il 20% delle azioni dell’azienda. Grazie a Sanem l’agenzia sarà quindi salva dalla bancarotta. Can però non condivide quanto accordato tra Sanem ed Enzo e non vuole che lei riveli la formula del suo profumo. Il motivo principale è il fatto che durante il primo bacio tra i due, Sanem indossava proprio quel particolare profumo. Questo porterà, quasi inevitabilmente, a delle discussioni. Enzo Fabbri incontrerà Can ma pare che il profumo non sia l’unico suo interesse. E se il vero scopo fosse Sanem?

Day Dreamer: Can finirà in carcere dopo aver dato un pugno ad Enzo Fabbri

La situazione è sin troppo spiacevole per Can tanto che alla fine tirerà un bel pugno in faccia ad Enzo Fabbri. Questo gesto porterà certamente delle conseguenze all’amatissimo protagonista di Day Dreamer. Fabbri denuncerà Can senza farsi troppi scrupoli, anche perché è un suggerimento di Aylin. Can verrà quindi portato in carcere e ci resterà almeno fino a quando la situazione non verrà finalmente chiarita da Enzo Fabbri e dallo stesso Can. Sanem interverrà per cercare di far uscire il suo amato da dietro alle sbarre e non si arrenderà facilmente, anzi.

Per scoprire come andrà a finire non dovete far altro che seguire Day Dreamer – Le ali del sogno, dal 17 agosto di nuovo in onda nel pomeriggio di Canale 5.