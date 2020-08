Day Dreamer-Le ali del sogno, il gran finale: cosa succederà nell’ultima puntata

La serie turca Day Dreamer – Le ali del sogno è pronta a tornare in onda su Canale 5 dopo una breve pausa estiva. Sono tanti i telespettatori della rete Mediaset in attesa di scoprire come andranno le cose tra i due protagonisti. In questo articolo vi daremo un bel po’ di spoiler e vi sveleremo, in particolare, che cosa succederà durante l’ultima puntata della serie tv dagli ascolti record del pomeriggio estivo. Prima dell’ultima puntata, inevitabilmente, ci saranno un po’ di intrighi e situazioni da risolvere per i personaggi di Day Dreamer per poi sorprendere tutti con un gran finale.

Day Dreamer, ultima puntata: che cosa succederà? Can e Sanem sempre più vicini

I due protagonisti Can e Sanem, lavorando a stretto contatto, si renderanno conto che tra loro due sta nascendo qualcosa di veramente importante. Il problema è che ci sono vari ostacoli che non fanno funzionare questo amore. Il primo tra tutti? Can è già impegnato a livello sentimentale e sarà un po’ confuso sul da farsi. Poi però Can cederà e finalmente si godrà la storia insieme alla sua Sanem. Ovviamente non terminerà così, anzi. Arriveranno nuove sfide per i due protagonisti di Day Dreamer – Le ali del sogno. Questa volta non saranno così bravi a gestire la situazioni e alla fine decideranno di mettere un punto alla loro relazione. Nel frattempo Sanem troverà il tempo per concentrarsi sul suo obiettivo: quello di diventare una scrittrice (e ci riuscirà!).

Day Dreamer – Le ali del sogno: il gran finale, le anticipazioni

Nonostante Sanem sia riuscita ad ottenere quello che desiderava da tempo, il suo umore sarà davvero a terra. Il motivo? Sente la mancanza di Can. I loro amici vedendo la sofferenza cercheranno in qualche modo di far riavvicinare i due ragazzi. Nonostante i mille problemi, l’amore tra Can e Sanem ritornerà a galla e i due decideranno di sposarsi. Ma non finirà così! Sanem andrà in ospedale per partorire i tre gemellini avuti dal suo Can. Infine rivedremo Can e Sanem insieme ai loro figli finalmente felici. Sarà l’episodio 51 quello che mostrerà ai fans della serie con Can Yaman il gran finale. Vedremo e ascolteremo i bambini felici e sorridenti saltare su un tappeto elastico in giardino. Can chiederà a sua moglie fino a quando i piccoli si divertiranno con quel gioco! E poi insieme faranno una merenda in giardino. Can chiederà inoltre a Sanem di leggere una storia e lei lo farà, e sapete quale storia leggerà? Quella che ha da sempre accompagnato la loro storia d’amore.

Insomma un super finale per la serie tv di Canale 5 tanto amata dal pubblico.

Per vedere l’ultima puntata di Day Dreamer bisognerà però attendere. Mediaset ha promesso che la serie andrà in onda con tutti gli episodi entro settembre, staremo a vedere!