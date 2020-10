DOC-Nelle tue mani torna con la seconda stagione: tra coronavirus e verità da svelare

E’ ormai iniziato il conto alla rovescia in vista della seconda parte di stagione di Doc-Nelle tue mani. Non possiamo parlare infatti di una vera e propria seconda stagione. La serie con Luca Argentero infatti è stata interrotta perchè non era stato possibile, a causa del coronavirus, continuare le riprese ma ora si torna in onda con gli ultimi episodi. E proprio in tal proposito c’è una novità. La Rai punta molto su questa serie, ricorderete che Doc-Nelle tue mani ha registrato ascolti ben superiori alla media dei 7 milioni, toccando punte di 8. Ed è per questo che Rai 1 ha deciso di cambiare le carte in tavola. E visto che di episodi ce ne sono ancora sette da vedere, si userà un metodo che si è visto ben di rado in prime time sulla rete ammiraglia. Ogni episodio, andrà in onda in modo singolo. Almeno queste sarebbero le indicazioni fornite dalla rete anche se la prima puntata, in onda il 15 ottobre 2020, in base a quello che ci dice la guida Tv, dovrebbe andare in onda regolarmente con due episodi, il nono e il decimo.

Ma che cosa succederà in questa seconda parte di stagione di Doc-Nelle tue mani? Abbiamo lasciati il nostro caro dottor Fanti alle prese con la sua complicata situazione ma non solo. Le cose peggiorano di giorno in giorno perchè il suo collega gli sta dando di nascosto dei farmaci che non sono quelli che dovrebbe prendere. Inoltre Giulia non ha ancora detto nulla al dottor Fanti, non gli ha parlato del passato, della loro relazione. Lo farà adesso?

Lo scopriamo iniziando con le anticipazioni della prima puntata di Doc-Nelle tue mani, che andrà in onda il 15 ottobre 2020 su Rai 1. Questa seconda parte di stagione tra l’altro, sarà caratterizzata anche dal coronavirus. Le anticipazioni ci dicono che anche la trama della fiction ne sarà influenzata.

DOC-NELLE TUE MANI: LA TRAMA DEL PRIMO EPISODIO

Episodio 9 dal titolo IN SALUTE E IN MALATTIA– Andrea è certo di aver finalmente fatto breccia nel cuore di Agnese e, sull’onda del romanticismo, propone di organizzare un matrimonio in reparto per un paziente in condizioni critiche. Nel frattempo, un’inaspettata proposta di Gabriel

rovescia gli equilibri all’interno del gruppo degli specializzandi.



Episodio 10 dal titolo QUELLO CHE SIAMO– Una paziente mette in luce un segreto della vita privata di Lorenzo che crea stupore in tutto il reparto. Intanto, Gabriel e Elisa si devono ingegnare per ricostruire la vita di un anziano ricoverato che sembra non ricordare nulla di sé, ma che pronuncia ripetutamente un’unica parola…

Tutto questo e molto altro nella prima puntata di Doc-Nelle tue mani che ci aspetta il 15 ottobre 2020 su Rai 1 alle 21,30.