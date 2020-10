Netflix, le serie da vedere questo autunno 2020

Iniziano le giornate più fredde e cosa c’è di meglio che passare una serata di pioggia sotto una coperta con una serie Netflix? In questo articolo cercheremo di scoprire quali serie televisive propone la piattaforma streaming per questa nuova stagione autunnale 2020. Le proposte di Netflix sono davvero numerose ma cercheremo di concentrarci sulle serie più belle da vedere. Da Away alla nuova stagione di The Umbrella Academy, passando per Dark e Ratched.

Ecco le serie tv più belle da vedere questo autunno su Netflix

AWAY

Tra le serie imperdibili inseriamo sicuramente Away, disponibile sulla piattaforma streaming già da settembre. A settembre su Netflix arriva Away: tutto quello che sappiamo sulla serie con Hilary Swank

L’astronauta Emma deve intraprendere un viaggio nello spazio e lasciare il marito e la figlia proprio quando loro hanno bisogno del suo aiuto e sostegno. Il viaggio non sarà di certo semplice, anzi diventeranno complicati persino i rapporti con i colleghi. Come andrà a finire la missione?

DARK – LA TERZA STAGIONE

Dark sbarca su Netflix con la sua terza stagione e una trama sempre più interessante. La trama della serie percorre la storia della scomparsa di un bambino. A seguito della sparizione del minore, quattro famiglie si ritroveranno protagoniste di tanti misteri che non sono mai stati raccontati, per anni e anni. Un dramma perfetto per essere guardato durante l’autunno!

THE UMBRELLA ACADEMY – LA SECONDA STAGIONE

In questi mesi sarà possibile vedere sulla piattaforma anche un’altra serie tv tra le più amate: The Umbrella Academy. Questa serie torna su Netflix con la sua nuova stagione, la seconda. Sette bambini vengono addestrati per formare una squadra di supereroi. Se siete appassionati di serie drammatiche ma soprattutto fantascientifiche, questa è la scelta che fa per voi.

RATCHED

Ratched è un nuovo arrivo su Netflix, la serie è sbarcata con la sua prima stagione già intorno alla fine di settembre. Parla di una infermiera che si trasferisce dalla California per lavoro, in particolare per essere impiegata in un centro psichiatrico. Questo centro però non cura i pazienti come dovrebbe ma con delle pratiche del tutto particolari.

SUBURRA – ULTIMA STAGIONE

Il 30 ottobre sbarcherà su Netflix l’ultima e attesissima stagione di Suburra. La serie tv italiana racconta la criminalità intorno a Roma, tra il Vaticano e il mondo della politica. Tra gli attori più amati di questa serie: Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Adamo Dionisi.

THE POLITICIAN – LA TERZA STAGIONE

Si conferma un grande successo pure The Politician che torna su Netflix con la terza stagione. Questa serie parla di un giovane che vuole diventare il Presidente degli Stati Uniti d’America. Il percorso non è semplice e per questo sceglie di fare un po’ di pratica nel suo suo liceo.