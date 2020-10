Doc-Nelle tue mani è tornata: ascolti da record anche per la seconda parte?

Grande attesa per la seconda parte di Doc-Nelle tue mani che è tornata in onda il 15 ottobre 2020 con i primi due episodi. Una stagione interrotta a causa del covid 19 che ha bloccato le riprese della fiction di Rai 1 con Luca Argentero che aveva debutto nel complicatissimo mese di marzo. Un mese in cui i medici in tutta Italia erano i nostri eroi, i nostri angeli. E la storia di Doc, sembrava proprio quella di un angelo buono, uno dei tanti medici che combattendo contro il covid stavano salvando la vita di un nostro caro. Oggi l’Italia sembra esser ripiombata in quel clima ma le cose sono molto diverse. Le strade non sono vuote, il suono delle ambulanze non è il solo che si sente mentre tutto il resto tace. E’ un’Italia diversa quella che accoglie la seconda parte di Doc, ed è per questo che ci si chiede se la bellezza della fiction basterà a replicare quegli ascolti da record che Doc-Nelle tue mani, aveva incassato quando il nostro paese era in lockdown. Oltre 8 milioni di spettatori davanti alla tv per una delle serie più viste della stagione televisiva. Oggi, nell’ottobre del 2020, sarà possibile replicare lo stesso numero di spettatori davanti alla tv?

Le fiction andate in onda tra settembre e ottobre 2020 su Rai 1 hanno registrato ascolti non troppo esaltanti, fatta eccezione per Io ti cercherò che ha superato i 4 milioni di spettatori davanti alla tv ( era successo anche con gli episodi finali di Nero a Metà 2). Siamo però lontani dagli 8 milioni di Doc-Nelle tue mani, in onda nella passata primavera.

Di certo se la fiction fosse andata in onda con i restanti episodi tra aprile e maggio, avrebbe continuato a volare nel prime time di Rai 1 ma non è stato possibile. Cosa dobbiamo aspettarci quindi, in termini di ascolti per la prima puntata di questa seconda parte? Doc-Nelle tue mani seconda puntata 22 ottobre: Andrea alle prese con tutta la verità sul suo passato

ASCOLTI DOC-NELLE TUE MANI: I DATI DEL 15 OTTOBRE 2020

Potrebbe succedere di tutto, e quello che gli italiani avranno deciso lo scopriremo solo dopo le 10, con i dati auditel della prima serata di ieri. La concorrenza del giovedì non fa così tanta paura e la fiction potrebbe aver comunque incassato un ottimo risultato, anche se lontano da quella media. Forse una platea di 6 milioni di spettatori per questo debutto?

Vedremo…Vi aggiorneremo dopo le 10, quando arriveranno tutti i dati relativi agli ascolti della prima serata del 15 ottobre 2020.

BOOM DI ASCOLTI PER DOC-NELLE TUE MANI: ECCO I NUMERI

7.400.000 spettatori davanti alla tv per la prima puntata con il 31,9% di share. Numeri pazzeschi.