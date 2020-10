Francesco Oppini crolla in lacrime: “Domani è una ricorrenza particolare”

Francesco Oppini è scoppiato in lacrime nella casa del GF Vip e non è certo per lo scherzo di Tommaso Zorzi o per la lite con qualche altro concorrente. Domani è una ricorrenza particolare e Francesco Oppini sente tutto il peso di quel dolore e forse anche di essere in un reality show mentre la sua fidanzata dei 24 anni non c’è più. Ne ha parlato più volte e sempre in lacrime anche al Grande Fratello Vip, è un dolore che non lo abbandona e che torna più forte ogni anno in questi giorni. Un pianto arrivato senza preavviso, solo in un momento di fragilità. Francesco ha sempre mostrato la sua sensibilità e confessa che non voleva arrivarci in questo modo a domani. Adua Del Vesco lo consola, gli stringe le mani ma lui si blocca e non riesce a parlarne. Va in camera e lì lo raggiungono ancora Adua e Dayane.

FRANCESCO OPPINI TORMENTATO DAL DOLORE DEI GENITORI DELLA RAGAZZA MORTA

“Domani sono 16 anni che la persona che stava con me non c’è più. Avevo 24 anni ed è stato tutto strano, non solo perderla ma anche vedere i suoi genitori distruggersi per il dolore” Francesco guarda il vuoto, è difficile consolarlo. Continua a parlarne, gli fa bene, lo aiuta Dayane che gli fa delle domande.

Confessa che ogni anno in questo periodo arriva forte il dolore, che in genere si chiude in se stesso e si sente fuori luogo. Questa volta avverte qualcosa di diverso, è chiuso in casa con persone che hanno avuto problemi più piccoli e più grandi e si sente compreso. E’ un dolore che in tanti anni non è riuscito a rendere più debole, forse questa esperienza nella casa del GF Vip potrebbe aiutarlo a capire.