Tommaso Zorzi fa uno scherzo a Francesco ma finisce malissimo: Oppini minaccia di andare via

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 nella serata delle feste in cui si cede ai concorrenti qualche bottiglia di vino in più, succede spesso di tutto. E ieri sera, il pubblico ha potuto seguire alcuni momenti parecchio imbarazzanti. A parte la caduta in piscina di Dayane Mello e Tommaso Zorzi, palesemente brilli, c’è stato anche altro. Tommaso ha deciso di organizzare uno scherzo a Francesco, facendogli credere di essere innamorato di lui e dichiarando il suo amore. Ma ci è andato giù pesante, una cosa che il figlio di Alba Parietti non ha affatto gradito ed è per questo che alla fine, si è molto infuriato, arrivando persino a minacciare di lasciare la casa. Non solo, Oppini, forse per la rabbia e per sfogarsi, ha anche detto alcune cose delle quali forse, in un momento più lucido, potrebbe pentirsi, o che magari a Tommaso non piaceranno, visto che ha parlato dei santi in paradiso che lo proteggerebbero ( il riferimento è abbastanza chiaro per tutti).

Ma vediamo che cosa è successo.

LO SCHERZO DI TOMMASO ZORZI A OPPINI FINISCE MOLTO MALE

Tommaso, che non ha mai nascosto il suo possibile interesse verso Francesco ha iniziato il suo scherzo con queste parole:

Franci, ti devo dire una cosa. Vuoi che siamo qui in una specie di lockdown forzato…E’ una cosa seria. Mi sono innamorato di te. Franci te lo giuro, provo qualcosa per te. Sono serio, chiedilo agli altri. Ne ho parlato con Elisabetta e Maria Teresa. Fra, guardami. Ti giuro che mi sto innamorando, non dico bugie.

Oppini, basito dalle parole del suo amico, ha commentato:

Io non ti credo, smettila. Mi stai mettendo in imbarazzo. Non sei credibile, stai ridendo e hai bevuto. Sono etero, ma sono sensibile…E tanto. Certe cose mi toccano, quindi smettila. Non posso parlare con te che parli in questo stato. Non c’è da ridere. Cos’è uno scherzo? Guarda che non mi piace!

Non abbiamo visto la diretta ma pare, almeno stando a quando hanno commentato i telespettatori sintonizzati sul canale 55, che Oppini abbia reagito lanciando il suo microfono e forse anche la sedia.

Se continua prendo e apro la porta rossa. Non mi fa ridere questa cosa, io sono una persona sensibile. Ma che scherzo è? Se fosse stato vero? Io avrei avuto molta paura di non ferirlo e sono cose delicate. Ci rimango molto male di questo, ma v********o!

Mentre Maria Teresa e Guenda facevano notare a Francesco che era solo uno scherzo innocente, che lo poteva anche perdonare, gli altri concorrenti si sono invece schierati dalla parte di Oppini. Il figlio della Parietti ha poi concluso:

Non lo doveva fare, ha esagerato! Il gioco è bello quando dura poco, certe cose non si fanno! Se tutto gli è permesso perché lui ha dei santi in paradiso, allora io alzo i tacchi e me ne vado. Io lo conosco il mondo dello spettacolo. Poi ne parliamo con i miei legali!

Per chi fosse più curioso, qui tutti i video

Scherzo di Tommaso che dice di essere innamorato di Oppini 🚨✈️ #gfvip pic.twitter.com/1UnW5Eact2 — l&r (@LeonardoRavani) October 15, 2020

E voi che ne pensate di questo scherzo? Potrebbe finire la bella amicizia che era nata in casa tra Tommaso e Francesco solo per questo motivo?