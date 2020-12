Fratelli Caputo da stasera su Canale 5: la trama della nuova fiction Mediaset

A partire da questa sera, mercoledì 23 dicembre, su Canale 5 andrà in onda una nuova fiction in prima serata assoluta. Si intitola Fratelli Caputo e tra i protagonisti ci sono Nino Frassica e Cesare Bocci. Questa nuova serie di Mediaset è stata prodotta da Ciao Ragazzi! con la collaborazione di Apulia Film Commision. Fratelli Caputo è stata ideata da Valentina Capecci e diretta invece da Alessio Inturri. Tra gli altri attori ritroveremo pure Aurora Quattrocchi e Anna Teresa Rossini. La storia è quella di un rapporto faticoso ma fatto anche di amore tra fratellastri. Ma andiamo a scoprirla meglio analizzando la trama di questa nuova fiction di Canale 5.

Fratelli Caputo, trama: di che cosa parla la nuova fiction in onda su Canale 5

Due fratellastri conoscono per la prima volta dopo ben cinquant’anni. Hanno lo stesso padre che è Calogero Caputo, ex sindaco di Roccatella ma due madri diverse. Calogero aveva sposato Agata da cui è nato il figlio Nino. Durante un viaggio a Milano però ha conosciuto un altra donna, Franca. Con lei ha avuto un altro figlio maschio Alberto e così ha deciso anche di lasciare il paese. Nino è quindi cresciuto senza suo padre e sua madre non ha aiutato molto questo mancato rapporto, un vero abbandono. Alberto invece ha avuto una famiglia molto felice e una bella infanzia. E’ Alberto a volersi candidare sindaco di Roccatella proprio come suo padre. Così conoscerà Nino e scoprirà che lui è il suo fratellastro.

Fratelli Caputo, la nuova serie di Canale 5: come andrà a finire?

I due fratellastri dovranno convivere insieme, pure con le famiglie. Ma come andrà a finire? Anche Nino deciderà di candidarsi come sindaco del paese e tra di loro sarà sfida aperta. Alberto vincerà le elezioni ma non sarà per nulla semplice gestire tutte le problematiche di Roccatella. L’aiuto dei figli servirà per sistemare alcuni rapporti in famiglia ma ovviamente ne vedremo davvero di tutti i colori tra risate e colpi di scena.

Non ci resta che attendere questa sera per guarda Fratelli Caputo in esclusiva su Canale 5 in prima serata.