Il finale di Bridgerton ci rivela chi è Lady Whistledown: insospettabile

Avete già visto tutti e 8 gli episodi della prima stagione di Bridgetorn oppure no? E se non li avete ancora visti vi starete chiedendo chi è Lady Whistledown una domanda che si fanno tutti i protagonisti della serie Netflix, perfino la regina che ha assoldato una squadra di detective per scoprire chi sia la donna dalla penna affilata. Chi si nasconde dietro quei fogli di giornale che fanno tremare il regno? Chi è la donna che vuole smascherare tutto gli intrighi e i gossip dell’alta società? Bisognerà aspettare il finale, nell’ultimo episodio di Bridgerton, scopriremo chi si nasconde dietro alle parole che scuotono donne e uomini di Londra. Eloise, se lo chiede sin dall’inizio della storia e pensa persino di aver capito chi sia lady Whistledown. Ma purtroppo sul finale, anche per lei una amara sorpresa: la fidanzata di suo fratello, la modista infatti, non è lady Whistledown. Le sue indagini non sono andate a buon fine mentre la nostra Lady, dopo aver scoperto il complotto ordito persino dalla regina contro di lei, continua a lanciare dardi infuocati dai suoi articoli.

Nelle prossime righe vi daremo degli spoiler sulla serie Netflix, per cui se non volete rovinarvi il finale, non andate avanti nella lettura.

Chi è Lady Whistledown? Il finale di Brigerton rivela tutto

Scopriamo nel montaggio finale che è la giovane Penelope Featherington ( interpretata dalla bravissima Nicola Coughlan) a tenere la corte con il fiato sospeso. È lei infatti a scrivere i pettegolezzi sotto il pseudonimo di Lady Whistledown. La sua amica Eloise aveva la soluzione sotto il naso ma non se ne è resa conto, pensando che la donna dalla penna agile sia una persona adulta. Non ha capito che mentre lei pensa ancora alla sua emancipazione, Penelope guarda avanti. Nessuno la considera, i suoi chili di troppo e la sua statura la fanno passare inosservata a corte, dove si cercano solo diamanti di rara bellezza, come Daphne. Ed è per questo che Penelope si può muovere agilmente, osservando tutto, in quel mondo degli adulti del quale non fa ancora parte ma che sa osservare con astuzia e intelligenza.

Eloise non ha preso neppure per un momento in considerazione la possibilità che Lady Whistledown possa essere proprio la sua amica Pen e neppure sul finale, dopo aver scoperto che non è la modista la scrittrice, non ha altre ipotesi sul piatto. Penelope continuerà a fare il suo taglia cuci nella seconda stagione della serie? Sembrerebbe proprio di si.