Arriva Che Dio ci aiuti 6 con Stefano De Martino nel cast (Foto)

Che Dio ci aiuti 6 sta per arrivare ma c’è un’anticipazione che riguarda Stefano De Martino: il ballerino e conduttore è nel cast della sesta stagione (foto). Una bella notizia per i fan di Stefano De Martino ed è Elena Sofia Ricci a svelarlo alla rivista Nuovo. Non è la prima volta che in una puntata entrano anche le guest star e questa volta tocca a lui che intanto sta preparando le puntate della nuova edizione di Stasera tutto è possibile. La Ricci ha definito il cast di Che Dio ci aiuti una famiglia di matti aggiungendo che De Martino si è subito sentito a suo agio. Manca poco al nuovo inizio, ai nuovi episodi con Valeria Fabrizi e le anticipazioni iniziano con questa bella novità. Attenzione però perché potremo vedere Stefano De Martino solo nella sesta puntata. Una new entry inattesa in una delle fiction italiane più amate ma lui sarà solo in tre scene e in un’unica puntata.

PRIMA DI STEFANO DE MARTINO GLI ALTRI VIP APPARSI NEL CAST

Anche Belen Rodriguez ha partecipato sul set de Il commissario Montalbano e Don Matteo. Di certo ricorderete Fedez in Un passo dal cielo e anche Carlo Conti in Don Matteo. La lista è lunga e adesso tocca a Stefano De Martino.