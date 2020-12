Le 10 fiction più viste in tv nel 2020: c’è solo la Rai

E’ stato un anno davvero che resterà nella storia quello che si chiude oggi 31 dicembre 2020. Un anno segnato in modo indelebile dalla pandemia che ha cambiato le vite di tutti noi. E’ stato l’anno del covid 19, del lockdown, delle oltre 70 mila vittime in Italia. Ma è stato anche l’anno nel quale gli italiani si sono ritrovati davanti alla tv per oltre due mesi, senza poter uscire di casa. E le fiction, quelle Rai in particolare, hanno registrato ascolti da record. Nella top ten delle fiction più viste in questo anno che si chiude proprio oggi, svettano solo 10 titoli della Rai, a dimostrazione di quanto ormai Mediaset sia indietro rispetto alla rete ammiraglia Rai.

Le dieci fiction più viste, con numeri che in quel di Mediaset non si vedono da secoli, sono i grandi titoli di Rai 1, le certezze ma anche la novità. Menzione speciale per Doc-Nelle tue mani, una meravigliosa storia tutta Italiana, venduta ora in tutto il mondo. Con un meraviglioso cast di attori bravissimi, capaci di toccare, di portare empatia fuori e dentro lo schermo. Un titolo, al secondo posto di questa classifica che ci permette anche di ricordare tutto quello che i medici hanno fatto per noi nell’ultimo anno, e che fanno sempre, ogni giorno, tentando di salvarci la vita.

Vediamo quindi la classifica delle 10 fiction più viste in Italia nel 2020.

La classifica delle 10 fiction più viste nel 2020

01 IL COMMISSARIO MONTALBANO 9.437.000 36,10%

02 DOC – NELLE TUE MANI 7.835.000 29,43%

03 L’AMICA GENIALE 2 6.677.000 27,85%

04 VIVI E LASCIA VIVERE 6.564.000 25,25%

05 DON MATTEO 12 6.358.000 26,27%

06 BELLA DA MORIRE 5.585.000 19,80%

07 COME UNA MADRE 5.067.000 20,76%

08 GLI OROLOGI DEL DIAVOLO 4.959.000 20,39%

09 L’ALLIEVA 3 4.654.000 20,82%

10 LA VITA PROMESSA 2 4.608.000 19,01%

Anche in questo nuovo anno al primo posto si conferma Il commissario Montalbano che la Rai, nel 2020 ha riproposto in tutte le salse, oltre ai due episodi inediti in onda in primavera. Repliche su repliche, in estate anche Il giovane Montalbano per poi tornare di nuovo non solo al lunedì sera ma anche al martedì. Un po’ too much, a dire il vero.

Di Doc abbiamo già parlato per cui non ci resta che far notare i grandi ascolti de L’amica geniale, andata in onda in un periodo ancora non caratterizzato dal lockdown tra l’altro. Sempre benissimo Don Matteo che alla sua dodicesima stagione, si piazza ancora tra le prime 5.

Chiudiamo questo articolo con una piccola osservazione. Ci sono delle fiction Mediaset che a causa degli ascolti bassissimi non rientrerebbero mai in questa classifica ma che ci teniamo a ricordare. Oltre la soglia, come anche Non mentire, sono state due fiction degne di nota, forse anche migliori di alcune di quelle che svettano nella top ten. Fiction che avrebbero incassato ben altri ascolti se fossero andate in onda su Rai 1.