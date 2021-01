Lady Whistledown annuncia: la seconda stagione di Bridgerton si farà

Chi se non la donna che tutto vede, tutto sa e tutto critica, poteva dare un grande annuncio, un annuncio che di certo farà impazzire i fan di tutto il mondo? La serie Bridgerton è da record: tra le più viste di sempre su Netflix, potrebbe diventare persino la più vista, scalando ogni posizione. In un solo mese infatti, ha tagliato uno dopo l’altro, record su record. E visto che di libri dai quali ispirarsi ce ne sono ben 9, capirete bene che questo è davvero, solo l’inizio. La seconda stagione di Bridgerton si farà e a dare l’annuncio è stata Lady Whistledown che con poche righe, ha finalmente ufficializzato quello che si diceva da giorni. Qualcuno smentiva la possibilità di fare una seconda stagione, a causa delle restrizioni causate dal covid 19 ma Netflix non indugia più e si prepara a lavorare, a Bridgerton 2.

L’annuncio di Lady Whistledown

Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione. L’incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera del 2021. L’autrice è stata attendibilmente informata del fatto che Lord Anthony Bridgerton intende dominare la prossima stagione. La mia penna sarà pronta per riferire tutte le sue vicissitudini d’amore. Tuttavia, gentili lettori, prima di lasciar spazio a richieste di sordidi dettagli, sappiate che al momento non sono incline a riferire alcun particolare. La pazienza, dopotutto, è una virtù. Sentitamente Vostra, Lady Whistledown

La seconda stagione di Bridgerton si farà: l’annuncio ufficiale (VIDEO)

Per il momento nessuna nuova immagine ma solo alcuni frame dalla prima stagione per celebrare l’arrivo della seconda.

Che cosa è successo nella prima stagione di Bridgerton?

Nella prima stagione della serie, conosciamo alcuni componenti della famiglia Bridgerton: Violet, Lady Bridgerton; i suoi quattro figli Anthony, Benedict, Colin e Gregory e le sue quattro figlie Daphne, Eloise, Francesca e Hyacinth. Altra famiglia protagonista sono i Featherington, famiglia composta da: Portia, Lady Featherington; suo marito, il barone; le tre figlie Philippa, Prudence e Penelope. Siamo nell’alta società londinese nella stagione in cui le giovani donne cercano marito e le madri sono in fermento, intente a trovare una buona sistemazione per le proprie figlie.

Protagonista della prima stagione è Daphne Bridgerton che, al debutto nell’alta società, incontrerà il duca di Hastings, Simon, scapolo ambìto e amico di suo fratello Anthony. Uno strano patto porterà i due a conoscersi meglio e anche a innamorarsi. Ma un segreto del passato di Simon, farà si che i due si allontaneranno, per poi ritrovarsi sul finale. Bridgerton la serie Netflix che ci ricorda Gossip Girl ma con meno mistero

E nella seconda stagione?

Bridgerton 2 la seconda stagione si farà