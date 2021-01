Boom di ascolti anche per Il commissario Ricciardi: la grande fiction colpisce ancora

Che doppietta per Rai 1 con gli strepitosi ascolti di Mina Settembre capace di incollare domenica sera davanti alla tv oltre 6 milioni di spettatori. E poi la prima puntata del Commissario Ricciardi che conquista quasi i 6 milioni di spettatori, con una media di 5,9 milioni di persone davanti alla tv per l’esordio. Numeri d’oro che consacrano la fiction di Rai 1 la più amata. C’è sempre grande attesa per delle nuove proposte e bisogna dire che la serialità della Rai, anche in questo inizio di nuovo anno, non ha deluso. Si conferma una certezza Che Dio ci aiuti, alla sua sesta stagione; si è rivelata un successone la serie con Serena Rossi, Mina Settembre. E a quanto pare anche Il commissario Ricciardi, nonostante la buona tenuta del GF VIP che ha quei 3 milioni di affezionati fissi, lascia il segno.

Nella gara agli ascolti tv del 25 gennaio 2021, non ci sono dubbi sulla vittoria, visto che la fiction di Rai 1 registra quasi il doppio degli ascolti del reality, arrivato, udite udite, alla puntata 34.

Su Rai 1 il successo del Commissario Ricciardi: Lino Guanciale colpisce ancora

Ogni fiction che vede Lino Guanciale protagonista, lascia il segno. Lo è stato per Non dirlo al mio capo, ma è successo anche con L’allieva e anche il successo delle prime stagioni di Che Dio ci aiuti, lo ha visto protagonista assoluto nel ruolo di Guido. Insomma Lino Guanciale, piace davvero moltissimo ( non è un caso se Netflix se l’è accaparrato per il ruolo in una delle serie più attese per il pubblico italiano, la versione nostrana di This Is Us).

Il nostro commissario ci porta per le strade di Una Napoli a volte piena di sole, altre volte oscura, come è oscuro il suo grande segreto. Una maledizione che lo costringe e vedere e sentire i morti. Ecco forse questa è una delle poche critiche mosse durante la visione della prima puntata de Il commissario Ricciardi, il fatto di non aver saputo rappresentare al meglio questi fantasmi dei defunti. Il pubblico in ogni caso, alla prima ha gradito, vedremo che cosa succederà settimana prossima…

Diamo adesso una occhiata ai numeri.

Gli ascolti del 25 gennaio 2021: ecco i dati auditel della prima serata

Il commissario Ricciardi su RaiUno fa il botto con 5.951.000 spettatori pari al 24.1% di share.

Al secondo posto sul podio il GFVIP5 su Canale5 che incassa una media di 3.393.000 e il 19.5% di share. Terza trasmissione più vista della serata, Report, su Rai 3 con una media di 2 milioni di spettatori. Precisamente 2.330.000 spettatori pari ad uno share del 9%.