Mina Settembre anticipazioni penultima puntata: è ancora giallo sull’amente misteriosa

Mina ancora una volta, pur di arrivare alla verità sul passato di suo padre, ha commesso un grave errore. Accecata dalla voglia di conoscere il nome di questa amante, è arrivata persino ad accusare la sua migliore amica Ovviamente ha sbagliato e ha provocato la reazione della sua donna che c’è rimasta malissimo…Ma che cosa succederà nella quinta e penultima puntata di Mina Settembre in onda il 7 febbraio 2021 su Rai 1? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap con Serena Rossi protagonista. Come avrete visto tra l’altro, c’è stato anche un altro colpo di scena nella vita della psicologa. Infatti alla fine Domenico ha deciso di non partire più con Piera ed è tornato da lei. Ma nel cuore di Mina, si gioca una partita complicatissima perchè sa bene che prova ancora qualcosa per Claudio. Come finirà la storia della bella Mina? E che cosa scoprirà sull’amante di suo padre, troverà finalmente il nome?

Scopriamo i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi.

Mina Settembre anticipazioni quinta e penultima puntata 7 febbraio 2021

1×09 La Vita è un Morso: Rinsaldato il legame con Domenico, che è tornato a vivere dai suoi, Mina viene travolta da un nuovo caso, quello di Michele, uomo agli arresti domiciliari che vorrebbe un permesso speciale per andare al funerale di un amico. Il suo vicino di casa, infatti, è appena morto di tumore, e tra loro, entrambi reclusi, si era instaurato un rapporto speciale che Michele vorrebbe onorare.

1×10 Un Giorno Brutto: Irene cerca insistentemente Mina: per errore ha scambiato la sua agenda con quella dell’amica. Mina vorrebbe restituirgliela, ma al consultorio subentra un problema decisamente più grosso: una ragazza accusa Domenico di aver abusato di lei, e in un attimo la voce si sparge nel quartiere…Mina chiaramente non crede alle parole della ragazza e cerca di aiutare l’uomo che crede di amare. Nel frattempo però rivede anche Claudio e si rende conto che forse questo amore, le crea ancora dei turbamenti.

Tutto questo e molto altro nella quinta e penultima puntata della prima stagione di Mina Settembre.