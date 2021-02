L’estate in cui imparammo a volare: perchè Tully e Kate hanno litigato e non si parlano?

L’estate in cui imparammo a volare è una delle proposte del catalogo di Netflix per il mese di febbraio 2021. Ai primi posti tra le serie più viste anche in Italia, ci racconta la storia di due amiche che si sviluppa su tre livelli narrativi diversi. La fine degli anni 60′ con l’adolescenza delle ragazze a Firefly Lane, poi gli studi e il primo lavoro importante, con i successi degli anni 80′ e per finire la vita “da donne” da quarentenni, nel 2003. Le due protagoniste sono Tully e Kate, due donne legate da un patto di 30 anni prima. Due grandissime amiche che in un momento complicato per Tully e sua madre Nuvola, si sono promesse di esserci sempre, l’una per l’altra.

Ma a metà della serie, scopriamo che, nel giorno del funerale di una persona cara a Kate, si presenterà anche Tully. Quello che però non ci aspettiamo è che, dopo anni e anni di amicizia, e di vita vissuta una al fianco dell’altra, le due amiche non si rivolgano più la parola. Sono passati due anni da quando Kate e Tully, dopo la partenza di Johnny e dopo l’aborto della conduttrice, avevano passato un Natale sereno. Ma a quanto pare, due anni dopo, quella grande amicizia che le faceva diventare una fondamentale per l’altra, non esiste più.

Tutti gli spettatori de L’estate in cui imparammo a volare, aspettano con ansia il decimo episodio, l’ultimo della serie, per scoprire finalmente che cosa è successo tra Kate e Tully e perchè le due amiche non si parlano più. L’estate in cui imparammo a volare e il funerale misterioso: chi è morto?

L’estate in cui imparammo a volare: perchè Kate e Tully non si parlano più?

A Capodanno del 2004, Tully aveva proposto a Kate di ricominciare insieme, di trovare un nuovo programma: lei lo avrebbe condotto, la sua migliore amica sarebbe diventata il suo produttore. Ma a quanto pare nell’ultimo anno le cose non sono andate come le due amiche si aspettavano visto che Kate non vuole la donna neppure in chiesa, al funerale di suo padre.

Vedendola davanti alla chiesa, resta sconcertata del fatto che si sia potuta presentare. E sembra chiaro quindi che Tully abbia fatto un errore molto grande. Ma per la conduttrice, la richiesta di Kate di andare via e di non parlarsi più è inconcepibile, quasi non si rendesse conto di aver sbagliato. A quanto pare, se da un lato Kate pensa che la sua migliore amica abbia commesso uno sbaglio così grande da volerla cancellare per sempre, dall’altro Tully continua a credere di poterci essere per la produttrice…

In ogni caso, come vi abbiamo detto in precedenza nella prima stagione de L’estate che imparammo a volare, questo nodo non si scioglie. Probabilmente lo scopriremo solo nella seconda stagione. Ma essendo la serie ispirata a un libro, possiamo già dirvi che cosa è successo tra le due grandi amiche.

Tully e Kate hanno litigano e non si parlano più: il motivo

In molti potrebbero pensare che la lite tra Katie e Tully sia avvenuta per un uomo magari, ma in realtà è successo ben altro. Dopo che Tully ha avuto un’esperienza illuminante con una famiglia nel suo talk show, decide di voler aiutare quante più persone possibile. Quando Tully vede come è diventata complicata la relazione di Kate con Marah, le invita nel suo talk show per risolvere le cose in onda. Tuttavia, Tully sorprende Kate con uno psichiatra ospite che avverte che la genitorialità iperprotettiva fa male ai bambini. Kate rimprovera Tully per averle teso un’imboscata e averla fatta sembrare una cattiva madre prima di precipitarsi fuori dal palco, lasciando Tully a finire goffamente il segmento.

Si mette quindi in discussione il ruolo di Kate come madre mentre Tully prende le parti di sua figlia e la donna davvero, non può accettare di aver subito una umiliazione di questo genere di fronte a milioni di persone. Questo è il motivo per il quale le due amiche non si rivolgeranno la parola ma è anche il motivo per il quale Tully non si renderà conto della gravità delle sue azioni, almeno dal punto di vista di Kate.