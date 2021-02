Serena Rossi da 30 % di share: Mina Settembre chiude col botto

E’ stata davvero amatissima questa prima stagione di Mina Settembre, al fiction di Rai 1 con Serena Rossi protagonista ( ma con un cast davvero eccezionale al suo fianco). Una storia semplice, ma con quel piccolo mistero e quelle bugie che intrigano il pubblico. Tanti volti amati dai telespettatori, oltre alla meravigliosa Serena ci sono ad esempio Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, solo per fare due nomi ma anche una sempre eccellente Christiane Filangieri. A tutta la squadra di Mina Settembre il merito di aver portato in tv, un successo letterario che ha preso forma tra i vicoli di Napoli e che ha conquistato puntata dopo puntata, un numero crescente di spettatori.

Spesso le fiction tra la prima e l’ultima puntata perdono di interesse, subiscono quel calo fisiologico che è anche da considerarsi normale. Ma nel caso di Mina Settembre, che tra l’altro ha dimostrato che le grandi fiction si possono collocare senza problemi anche di domenica, tutte le puntate sono state un crescendo, fino ad arrivare all’ultima, in onda ieri, che ha sfiorato anche picchi del 30% di share con numeri davvero pazzeschi per una fiction italiana.

Che numeri Mina Settembre: Serena Rossi è da record

6.500.000 di spettatori ieri sera davanti alla tv con il 26,4% di share per salutare l’ultima puntata di Mina Settembre, con la speranza di rivedere la protagonista della serie anche in una seconda ipotetica stagione. Che non è poi così ipotetica visto che si sta già lavorando, secondo quelle che sono le indiscrezioni trapelate. Presto sul set per andare poi in onda, si spera, tra circa un annetto. Mina Settembre ultima puntata: il finale tra verità rivelate e scelte da prendere

Il merito di Mina quello di aver portato in tv una persona semplice, una donna di cui ci si affeziona, per la quale si fa il tifo. Non senza difetti, certo ma con un sorriso capace di portare il sole di Napoli dentro le case dei telespettatori. Una storia semplice, come dicevamo qualche riga fa, a volte anche scontata, per certi versi, ma sempre capace di colpire lo spettatore che non è rimasto deluso nè da Mina, nè dal suo mondo, nè dalla storia che la Rai ha scelto di raccontare.

Appuntamento quindi alla seconda stagione: dobbiamo assolutamente scoprire chi ha scelto Mina, Domenico o Claudio? Minestra riscaldata o nuovo inizio?