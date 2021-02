Le indagini di Lolita Lobosco arriva su RAI 1 da domenica: trama e anticipazioni

Dopo il successo di Serena Rossi, donna del sud alle prese con i problemi del tessuto sociale, tocca a un’altra donna del sud sbarcare nella prima serata della domenica. Ma cambiamo genere, visto che in questo caso, vedremo delle indagini più approfondite in tutto e per tutto. In qualche modo Luisa Ranieri con la sua Lolita, prende però il testimone di Imma Tataranni ( interpretata dalla bravissima Vanessa Scalera, restiamo in attesa di una seconda stagione tra l’altro). Da domenica andrà in onda Le indagini di Lolita Lobosco, la nuova fiction di Rai 1. Quattro prime serate su Rai1 con Luisa Ranieri nei panni del vicequestore protagonista della nuova serie giallo-rosa “Le indagini di Lolita Lobosco”, firmata dal regista Luca Miniero e liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori). Una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, in onda in prima visione da domenica 21 febbraio.

E a proposito di Luca Zingaretti viene proprio da chiedersi: Lolita conquisterà il pubblico di Rai 1 come Salvo Montalbano ha fatto con le sue indagini? Per scoprirlo dovremo aspettare i dati di ascolto del lunedì mattina. Replicare gli ascolti record di Mina Settembre non sarà per nulla facile ma Luisa Ranieri, è volto amatissimo per il pubblico di Rai 1. Premiatissima la fiction Terra promessa, tra le ultime in cui l’abbiamo vista come protagonista. Possiamo quindi aspettarci anche in questo caso, un grandissimo risultato.

Chi è Lolita Lobosco

Intuito, determinazione, coraggio, ma anche fascino, femminilità e una sana malizia. Single e poliziotta di razza, Lolita dopo alcuni anni trascorsi al Nord è tornata a Bari, la sua città natale. Con l’incarico di vicequestore

viene messa a capo di una squadra di soli uomini, una sfida che la vedrà impegnata non solo nel gestire indagini complesse e omicidi, ma anche i tanti pregiudizi e stereotipi sul lavoro e nella vita privata.

Ma scopriamo qualcosa in più sulla nuova fiction di Rai 1.

Le indagini di Lolita Lobosco su Rai 1: la trama della nuova fiction



Lolita è una donna del Sud, mediterranea, vivace, empatica e single in carriera; vicequestore del commissariato di polizia a Bari, sua città

natale dov’è appena tornata dopo un lungo periodo di lavoro nel Nord Italia. A capo di una squadra di soli uomini, per essere autorevole

Lolita non ha bisogno di castigare la sua innata sensualità. In un mondo ostinatamente governato dai maschi come quello dell’investigazione e della giustizia, Lolita sceglie di rimanere se stessa, un prezioso mix di esplosiva bellezza e un pizzico di malizia che le permette non solo di affermarsi sui colleghi uomini, ma anche di combattere il pregiudizio di alcune donne.

Lolita però, nonostante sprigioni fascino e bellezza, non ha mai avuto una storia importante. Trova sempre delle scuse per non impegnarsi: il lavoro, il poco tempo, il suo ruolo, i difetti del partner, il desiderio di indipendenza. È di natura passionale, ma c’è qualcosa che la blocca, qualcosa che ha a che fare con il suo passato famigliare. Se nella sfera pubblica è affiancata dai devoti e anche un po’ innamorati attendenti Forte ed Esposito, il suo mondo privato è tutto al femminile: la madre Nunzia e la sorella Carmela con le quali ha un rapporto spinoso, ma ugualmente affettuoso, e l’amica magistrato Marietta, sposata e madre, ma segretamente invischiata in amorazzi e avventure extraconiugali.

È proprio Marietta a presentarle Danilo, un bellissimo giornalista quasi trentenne. Malgrado le profonde resistenze della donna, vista soprattutto

la differenza d’età, tra i due nasce un’appassionata liaison, che farà interrogare Lolita su cosa significhi, per una professionista come lei, mettersi in gioco nella vita senza vergognarsi dell’amore.

Firmano soggetto di puntata e sceneggiatura Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale .



Dai romanzi di Gabriella Genisi, una moderna declinazione al femminile del giallo all’italiana ibridato con la commedia rosa.

Le indagini di Lolita Lobosco: ecco il cast

LUISA RANIERI

FILIPPO SCICCHITANO

GIOVANNI LUDENO

JACOPO CULLIN

BIANCA NAPPI

GIULIA FIUME

FRANCESCO DE VITO

CORRADO NUZZO

ALDO OTTOBRINO

MICHAEL SCHERMI

GINA AMARANTE

CAMILLA DIANA

SUSY DEL GIUDICE

MAURIZIO DONADONI

e con

NINNI BRUSCHETTA

e con

PAOLO BRIGUGLIA

con la partecipazione di

LUNETTA SAVINO Lolita Lobosco

Danilo Martini

Antonio Forte

Lello Esposito

Marietta

Carmela Lobosco

Prof. Introna

Tonio

Petresine

Ciro Lorusso

Angela Capua

Caterina

Vincenzina

Trifone

Questore Jacovella

Stefano Morelli

Nunzia Lobosco