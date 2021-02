Bridgerton 2 la trama è stata svelata e il nuovo acquisto femminile piace a tutti

Finalmente abbiamo la trama. In attesa di vedere le prime immagini sul set della seconda stagione di Bridgerton ( riprese che dovrebbero iniziare a breve, covid permettendo), da Netflix arrivano le prime anticipazioni relative alle scelte prese, sia per quello che riguarda il cast che per la storia raccontata in questo capitolo secondo della saga dei Bridgerton. Un successo travolgente quello della serie americana che ha macinato uno dopo l’altro, record su record, diventando una delle serie più viste e apprezzate del catalogo Netflix, oltre a generare un entusiasmo anche sui social, come non succedeva da tempo. Tutti pazzi per Bridgerton, dal Regno Unito all’Italia passando per gli States. E nella seconda stagione, viste le scelte fatte, si potrebbe andare anche alla conquista di un’ex colonia di sua maestà. Al centro della narrazione in Bridgerton 2, ci sarà la storia d’amore tra Anthony (Jonathan Bailey ) , che sembra aver dimenticato la cantante per la quale batteva il suo cuore, e aver ritrovato l’amore. La fortunata? Una bellissima nobil donna di origine indiana per la quale, perderà la testa…

La protagonista femminile di Bridgerton 2 sarà interpretata da Simone Ashley, nota già ai fan di Netflix per il suo ruolo in Sex Education. Il suo nome, come si sa bene dalla lettura del secondo capitolo dei libri ai quali si ispira la saga di Netflix, è Kate Sharma. La bella Kate entrerà in scena in quanto sorella maggiore della futura e promessa sposa di Anthony e i colpi di scena non mancheranno.

Scopriamo qualcosa in più sulla trama di Bridgerton 2. Vi ricordiamo che questo secondo capitolo si ispirerà al romanzo dal titolo “Il visconte che mi amava” di Julia Quinn.

Se siete curiosi e volete leggere il libro, qui il link per l’acquisto su Amazon

—> Bridgerton – 2. Il visconte che mi amava <—–

Bridgerton 2 la seconda stagione: Anthony e Kate protagonisti

La trama della seconda stagione che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi su Netflix:

La Stagione del 1814 sembra essere promettente e ricca di nuovi fidanzamenti. Certo, non per Anthony Bridgerton, erede di un antico viscontado, probabilmente lo scapolo più ambito di Londra, che non ha mai dimostrato alcun interesse per le faccende matrimoniali. E in realtà, perché mai dovrebbe? È il prototipo del libertino, un mascalzone allergico alle etichette dell’alta società e decisamente pericoloso per donne e fanciulle. Questo, quanto meno, è ciò che tutti pensano. In realtà Anthony non solo ha in animo di sposarsi, ma ha anche già scelto la futura moglie, Edwina Sharma, una debuttante subito soprannominata “lo Splendore”. Peccato che la dolce Edwina si rifiuti di accettare proposte senza l’approvazione della sorella maggiore Kate.

E così Anthony si ritroverà a dover superare delle prove per conquistare la sua futura moglie ma soprattutto la fiducia di Kate. Quello che i due non sanno è che in questo gioco-scontro, succederà qualcosa di inaspettato. I due infatti si innamoreranno.

Non di diamo altro…