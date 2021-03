Il commissario Ricciardi 2 si farà: cosa succederà nella seconda stagione? La trama dei libri

E’ tempo di chiedersi che cosa succederà in una ipotetica seconda stagione de Il commissario Ricciardi. E non è difficile capirlo visto che la serie, come saprete, si ispira ai romanzi di Maurizio De Giovanni. E di cose da raccontare, ce ne sono ancora molte. La prima stagione de Il commissario Ricciardi si ispira ai liberi che sono stati scritti diversi anni fa. Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di Ognuno, Il giorno dei morti, Per mano mia, Vipera, In fondo al tuo cuore: sono questi i titoli dei romanzi pubblicati tra il 2007 e il 2012 ai quali si ispirano le prime sei puntate de Il commissario Ricciardi. Ma dalla penna di De Giovanni, sono nate altre storie, nuovi appuntamenti da non perdere.

Il commissario Ricciardi 2 quindi si farà, bisognerà solo capire come e quando, visto che Lino Guanciale per i prossimi mesi sarà impegnatissimo sul set di Noi ( la fiction italiana che porta nel nostro paese la serie tv statunitense tra le più amate, This Is Us).

L’ultima puntata, con il suo finale ricco di emozioni, ha lasciato tra l’altro anche il pubblico di Rai 1 con l’amaro in bocca perchè è stato un finale spezzato, ma anche con la grande voglia di scoprire come finirà. Il commissario Ricciardi ultima puntata: doppio dolore per Luigi Alfredo, Livia in lacrime

“È stata una sfida” spiega la produttrice Gabriella Buontempo che conferma anche la seconda stagione de Il commissario Ricciardi 2. E ancora: “D‘Alatri ha inventato il mondo di Ricciardi per la televisione, ispirandosi alla scrittura di de Giovanni. La figura di Bambinella è Napoli, quella Napoli che vive ancora adesso ed è la voce del popolo. Restituisce l’umanità mescolata. come è sempre stata: nella stessa strada trovi il basso e il palazzo nobiliare. Siamo riusciti a renderlo egregiamente, c’è stato un grande lavoro di equipe. Non era così scontato che il pubblico l’avrebbe seguita, è una serie in costume con un’atmosfera rarefatta, ma siamo felici di aver vinto questa scommessa fatta con la Rai”.

Dovremmo ripartire, nella seconda stagione, dal romanzo “Una domenica con il commissario Ricciardi”, trascorsa l’estate, ecco che a Napoli c’è tutta un’altra aria…

Il commissario Ricciardi 2 anticipazioni e trama: cosa succede nei libri

La sinossi di Una domenica con il commissario Ricciardi:

La sera precedente Ricciardi aveva avuto la sorpresa di ritrovarsi di fronte, all’uscita della questura, nientemeno che Bruno Modo, lo scanzonato dottore che alla cura dei tantissimi malati che confluivano ogni giorno all’ospedale dei Pellegrini, nel vicino quartiere della Pignasecca, affiancava la competenza del miglior medico legale della città. Se lo ritrovò appoggiato al muro che fumava, il cappello all’indietro, il colletto sbottonato dietro il nodo allentato della cravatta. Al suo fianco, come sempre a poco più di un metro, senza corda né guinzaglio, il cane pezzato che da circa un anno gli faceva compagnia. La sera era dolce e l’aria serena; settembre era avanzato, ma sembrava non aver la minima intenzione di mollare il ricordo della rovente estate che l’aveva preceduto…” All’indomani di “Anime di vetro”, in una domenica di settembre del 1932, il talento narrativo di Maurizio de Giovanni “fotografa” il commissario Ricciardi e gli altri personaggi della serie, e intrecciando le loro voci, i loro ricordi e i loro sogni guida il lettore attraverso una Napoli resa ancora più viva e reale dalle immagini d’epoca che accompagnano i suoi racconti.

A seguire un nuovo capitolo dal titolo Serenata senza nome, pubblicato nel 2017. La sinossi del romanzo:

Sono passati più di quindici anni da quando Vinnie Sannino è emigrato in America, imbarcandosi di nascosto su una nave. Là ha avuto successo, è diventato campione mondiale di pugilato nella categoria dei mediomassimi. Ma il suo ultimo avversario, un pugile di colore, è morto, e lui non se l’è più sentita di continuare. Adesso è tornato per inseguire l’amore mai dimenticato, Cettina, la ragazza che alla sua partenza aveva pianto disperata. La vita, però, è andata avanti anche per lei, che ora è donna e moglie. Vedova, anzi: perché il marito, un ricco commerciante, viene trovato morto. Qualcuno lo ha assassinato finendolo con un pugno alla tempia, simile a quello che, in una sera maledetta, Vinnie ha vibrato sul ring dall’altra parte del mondo. Per Ricciardi e Maione, e per i loro cuori, sarà davvero una brutta settimana di pioggia.

E nella seconda stagione de Il commissario Ricciardi, dovrebbero essere raccontate anche le vicende del libro Rondini di inverno. Finalmente in questo capitolo si parla di una svolta sentimentale nella vita del commissario. Ma non sappiamo se alla fine, la scelta sarà ricaduta su Livia ed Enrica, che tra l’altro hanno un ruolo fondamentale da sempre.

La sinossi:

Il Natale è appena trascorso e la città si prepara al Capodanno quando, sul palcoscenico di un teatro di varietà, il grande attore Michelangelo Gelmi esplode un colpo di pistola contro la giovane moglie, Fedora Marra. Non ci sarebbe nulla di strano, la cosa si ripete tutte le sere, ogni volta che i due recitano nella canzone sceneggiata: solo che dentro il caricatore, quel 28 dicembre, tra i proiettili a salve ce n’è uno vero. Gelmi giura la propria innocenza, ma in pochi gli credono. La carriera dell’uomo, già in là con gli anni, è in declino e dipende ormai dal sodalizio con Fedora, stella al culmine del suo splendore. Lei, però, così dice chi la conosceva, si era innamorata di un altro e forse stava per lasciarlo. Da come si sono svolti i fatti, il caso sembrerebbe già risolto, eppure Ricciardi è perplesso. Mentre il fedele Maione aiuta il dottor Modo in una questione privata, il commissario, la cui vita sentimentale pare arrivata a una svolta decisiva, riuscirà con pazienza a riannodare i fili della vicenda. Un mistero che la nebbia improvvisa calata sulla città rende ancora più oscuro, e che riserverà un ultimo, drammatico colpo di coda.

Il commissario Ricciardi 2 quando andrà in onda?

Come dicevamo in precedenza è difficile pensare alla messa in onda della serie. La prima stagione era già pronta da quasi due anni, per cui è stata girata molto tempo fa. Nei prossimi mesi Lino Guanciale non sarà disponibile, per cui immaginiamo che le riprese non inizieranno prima dell’autunno. Una seconda stagione de Il commissario Ricciardi non dovrebbe andare in onda prima del 2022, davvero difficile immaginare che non ci vorrà almeno un anno e mezzo.

Dovremo quindi aspettare parecchio tempo per scoprire se alla fine nella vita di Ricciardi c’è stata una novità dal punto di vista sentimentale. Livia lo avrà perdonato? Enrica sarà tornata da lui?