Ascolti Svegliati amore mio: il ritorno di Sabrina Ferilli su Canale 5

E’ difficile immaginare che genere di ascolti possa aver registrato la prima puntata della fiction di Canale 5, Svegliati amore mio. La serata del mercoledì è sempre ricca di proposte e solo i dati di ascolto relativi alla serata del 24 marzo 2021, ci potranno raccontare quanto ha incassato la nuova fiction Mediaset. Gli ingredienti per fare bene sembrano esserci tutti: c’è Sabrina Ferilli, sinonimo di qualità per il pubblico di Canale 5. C’è una storia raccontata troppo poco in televisione, se non dall’ottimo lavoro che la super Nadia Toffa ha fatto per anni con Le Iene. C’è anche un ottimo cast e ci sono i due registi, Ricky Tognazzi e Simona Izzo che sembrano aver trovato la chiave di lettura vincente per parlare al pubblico di Canale 5.

Una fiction semplice ma che allo stesso tempo racconta qualcosa di molto forte che fa piangere e commuovere. Una storia che richiama senza dubbio Taranto e la sua Ilva ma che ci confonde con i panorami di Ostia, i palazzoni della periferia romana e gli accenti di tutta Italia che si mescolano nella narrazione. Siamo a Taranto con la mente, ma con il corpo da tutt’altra parte e forse questo è un peccato. Non avere avuto modo, per scelta o per impossibilità, di andare davvero nella terra di Puglia. Di fronte a quell’Ilva che ha reso tutto rosso: dagli alberi nei pressi dell’acciaieria, ai guar rail delle strade. Chi è passato anche solo una volta vicino a quel posto non ha potuto fare a meno di notare tutto. Si tende a chiudere i finestrini quando si è troppo vicini all’Ilva, anche solo passando in macchina. Ma c’è chi vive lì ormai da decenni e con quella terra rossa, ci convive e non smette di farci caso. Forse in Svegliati amore mio si sarà anche enfatizzato quel vento rosso ma chi vive a Taranto, nei quartieri poco distanti dall’Ilva, ogni giorno spazza via dai davanzali, dal terrazzo, quella stessa sabbia rossa.

Dagli oggetti, dalle case, dalle strade, ma non dai polmoni dove continua ad andarsi a depositare ogni giorno.

E il pubblico di Canale 5 sembra aver apprezzato proprio questo: ci saranno anche errori di scrittura, di montaggio, ma c’è una storia che doveva essere raccontata e di cui si parla fin troppo poco. E’ la storia di una città intera!

Gli ascolti del 24 marzo 2021: ecco i dati auditel della serata di ieri

Svegliati amore mio se la vedrà con Rai 1 che proponeva il film Mia e il leone bianco, in replica. Da non perdere d’occhio anche Rai 2 con l’ultima puntata di Rocco Schiavone. E forse anche con Rai 3, con una nuova puntata di Chi l’ha visto. Per quanto riguarda gli ascolti è chiaro che da questa fiction ci si aspetti almeno una media di 4 milioni di spettatori davanti alla tv, lo scopriremo solo alle 10 di oggi.

I dati aggiornati

La prima puntata di Svegliati amore mio incassa la media del 3.814.000 e il 16,10% di share. Un buon risultato per la fiction con Sabrina Ferilli . Vince per share sul film di Rai 1 Mia e il Leone Bianco che ha conquistato 3.630.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 4ha interessato 2.570.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? fa 2.291.000 spettatori pari ad uno share del 10%. A seguire troviamo Tv8 con la finale di Italia’s got Talent ha segnato il 6.4% con 1.405.000 spettatori.

Su Rete4 Stasera Italia Speciale 671.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 654.000 spettatori con uno share del 2.8%. Il Nove Accordi & Disaccordi ha catturato l’attenzione di 448.000 spettatori (1.7%).

Molto pubblico ieri davanti alla tv con scelte diverse fatte. I dati di questo esordio sono quindi ottimi.

Svegliati amore mio qui le anticipazioni della seconda puntata