Buongiorno mamma fiction Canale 5: tutto quello che c’è da sapere

Buongiorno mamma è la nuova fiction di Canale 5 per la primavera della rete.

Mediaset ci sta provando, sta cercando di mandare in onda dei titoli nuovi per conquistare anche una nuova fetta di pubblico. I risultati sono diversi: ci sono ad esempio ottime fiction come Non mentire, Oltre la soglia, Il processo, che non decollano per ascolti ( è successo lo stesso per Made in Italy quest’anno). Ce ne sono altre, come Svegliati amore mio in onda questa settimana, con Sabrina Ferilli protagonista, che fanno un passo indietro rispetto alla qualità ma che conquistano una fetta di pubblico maggiore. Serve comunque sperimentare e trovare la strada giusta, anche se, il livello delle fiction di Rai 1, è lontano anni luce da quello che si vede a Mediaset di recente ( fatte le dovute eccezioni chiaramente). Con Buongiorno amore quindi, Canale 5 ci riprova. Due grandi nomi per il ruolo di protagonisti: Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta amatissima per il suo ruolo in Don Matteo su Rai 1. E poi anche attori molto giovani che hanno già un seguito tra i giovanissimi.

Andrà bene? Non lo sappiamo ma possiamo parlarvi di questa nuova fiction dal titolo Buongiorno mamma che ci aspetta prossimamente su Canale 5. E complimenti per chi ha messo insieme i due titoli, perchè dopo “Svegliati amore mio” quale risposta migliore se non “Buongiorno mamma“…Ecco…

Buongiorno mamma: le prime anticipazioni sulla fiction Mediaset

Dalle prime anticipazioni che arrivano sulla fiction di Canale 5 sappiamo che la storia si svolgerà su diversi livelli temporali ( cosa che ormai succede sempre più spesso nelle serie tv americane, basti pensare ad esempio a This Is Us, o anche alla recentissima Ginny & Georgia). Un espediente questo, che piace al pubblico che ama conoscere tutto dei protagonisti della serie, non solo quello che rappresentano nel presente. Ma è anche un gioco pericoloso, perchè spesso una parte del pubblico, quella meno avvezza alle serie tv statunitensi o inglesi, non ama particolarmente il ricorso a flashback così importanti nello sviluppo della narrazione.

Questa volta però a doversi prendere cura di una intera famiglia è un papà che dovrà mettercela davvero tutta per tenere insieme tutti, nonostante i tanti ostacoli che la vita metterà sul percorso di figli e genitori.

Scopriamo qualcosa in più su questa serie tv, dal numero delle puntate alla data di messa in onda!

Buongiorno mamma la nuova fiction di Canale 5: la storia

La storia vedrà sempre al centro una famiglia, i Borghi, con a capo la coppia formata da Guido (Raoul Bova) ed Anna (Maria Chiara Giannetta).

La vicenda parte nel 1995: i due, dopo mille difficoltà, riescono finalmente a sposarsi ed a mettere su famiglia. Hanno quattro figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michelino. Il 2013 segnerà una data fondamentale per la famiglia: Anna infatti ha un brutto incidente e finisce in coma.

A Guido non resta che prendersi cura della famiglia da solo, nell’attesa e nella speranza che Anna si risvegli. Intanto, però, i figli crescono: mentre Francesca, la più grande, inizia a studiare Medicina, a creare maggiori problemi è Sole. La ragazza, infatti, dopo una notte passata con il bullo Federico, rimane incinta. Per i due giovani, è necessario assumersi le proprie responsabilità, mentre Greg, il migliore amico di Sole, cerca in tutti i modi di conquistarla. Sole aveva solo 10 anni quando sua madre è entrata in coma ma forse nessuno avrebbe immaginato che sarebbe rimasta incinta. Un po’ nerd e con una grande passione per la scienza, vedrà la sua vita cambiare improvvisamente! Greg e Federico si contenderanno Sole, entrambi molto innamorati, anche se in modo diverso, di lei.

La storia ovviamente si intreccia a quella di altre persone, come ad esempio le vicende dell’infermiera Agata, che nasconde alcuni segreti che porteranno la famiglia Borghi a confrontarsi con il proprio passato. Tra gli altri protagonisti della serie Buongiorno mamma, anche Francesca una studentessa 21enne di medicina.

Buongiorno mamma numero puntate e data di messa in onda

Buongiorno mamma andrà in onda con la prima puntata il 14 aprile 2021, sempre di mercoledì sera.

Dodici gli episodi di Buongiorno mamma realizzati da Rti e da Lux Vide (che torna su Mediaset dopo il successo delle tre stagioni de L’Isola di Pietro), in onda due alla volta per sei prime serate e la regia di Giulio Manfredonia. La sceneggiatura, invece, è stata curata da Elena Bucaccio, Mario Ruggeri (Diavoli) e Lea Tafuri.

Non ci resta quindi che darvi appuntamento al 14 aprile. Al momento Mediaset non ha confermato la data di messa in onda ma, stando ai palinsesti, dovrebbe essere proprio quello il giorno scelto per la partenza della serie!