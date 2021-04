La compagnia del cigno 2: trama e novità seconda stagione

Tutto pronto per la partenza della seconda stagione de La compagnia del cigno. I ragazzi protagonisti della fiction di Rai 1 debutteranno infatti domenica sera con il primo appuntamento. Nelle nuove puntate de La compagnia del cigno 2, in partenza l’11 aprile 2021, ritroveremo i sette giovani musicisti, sempre guidati dall’inflessibile maestro Luca

Marioni, ormai sul punto di varcare la soglia del mondo accademico del Conservatorio, mondo dove la competitività si fa più serrata. Ad accelerare i conflitti, l’arrivo di un nuovo maestro, Teoman Kayà, ex allievo dello stesso conservatorio Verdi, vecchio amico di Marioni e di sua moglie Irene, ora direttore d’orchestra di fama mondiale. Cosa succederà quindi in questa seconda stagione de La compagnia del cigno? Come potrete immaginare, e come ci rivelano anche le anticipazioni sulla fiction Rai, l’arrivo di Kayà al Conservatorio e la sua collaborazione con Marioni hanno un fine segreto e a pagarne le conseguenze potrebbero essere tutti: Marioni e sua moglie Irene, e i ragazzi, inconsapevolmente spinti gli uni contro gli altri per far sì che si consumi una antica vendetta.

A due anni di distanza dalla prima stagione di grande successo, torna quindi La compagnia del cigno con sei nuovi puntate da non perdere. Ma vediamo di scoprire qualcosa in più, dalla trama al cast di questa seconda stagione. Ecco tutte le anticipazioni per voi.

Ecco dove li avevamo lasciati….

La compagnia del cigno 2: sei puntate ricche di sorprese

Sei prime serate in onda da domenica 11 aprile per raccontare il talento, l’entusiasmo, l’impegno, ma anche l’enorme fatica di crescere di un gruppo di adolescenti, uniti dall’amore per la musica e da un patto di amicizia. Un romanzo di formazione a puntate di Ivan Cotroneo, scritto dal regista insieme a Monica Rametta, che in questa seconda stagione vedrà, tra le molte novità, anche la partecipazione speciale di celebri musicisti italiani e stranieri come Mika, Malika Ayane, Ornella Vanoni e Francesco Gabbani.

La compagnia del cigno 2: il cast della seconda stagione

Tra i nuovi personaggi di questa seconda stagione, il ruolo dell’antagonista, Teoman Kayà, è affidato a Mehmet Gunsur, nato a Istanbul e naturalizzato italiano.

Con Alessio Boni nei panni del maestro Marioni e Anna Valle in quelli di sua moglie Irene, Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi, Chiara Pia Aurora. Nel cast anche Francesco Tozzi, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Claudia Potenza, Rocco Tanica, Angela Baraldi, Pia Lanciotti e Barbara Chichiarelli.

La compagnia del cigno 2 i nuovi personaggi TEOMAN KAYÀ (Mehmet Gunsur)

Nato a Istambul e trasferitosi a Milano da ragazzo per motivi di studio, è un direttore d’orchestra di fama internazionale. Sempre in giro per il mondo, decide di tornare per un breve periodo a dirigere l’orchestra del Conservatorio Verdi dove ha studiato in passato. Ritrovare il suo vecchio amico e rivale Luca, riaccende in lui qualcosa che ha tenuto soffocato per troppo tempo. Decide quindi di restare a Milano. Nella vita ha sempre vissuto a pieno e ora non ha più niente da perdere. Teo è competitivo, determinato, sicuro di sé, ma soprattutto ha un passato alle spalle che scotta ancora e nessuna prospettiva per il futuro. Questo fa di lui una minaccia.

La compagnia del cigno 2 anticipazioni e trama prima puntata 11 aprile 2021



Episodio 1 – Il ritorno

Sono passati due anni dalla nascita della Compagnia e i sette ragazzi sono più legati che mai, pronti ad affrontare un momento fondamentale per la loro vita adulta: gli esami di maturità. La preoccupazione per un difficile momento famigliare rischia però di compromettere l’orale di Barbara, la più brava tra loro. A questo si aggiunge l’emozione per l’arrivo al Conservatorio di un ex allievo, Teoman Kayà, maestro e violinista di fama internazionale, che avrà l’onore di dirigere l’orchestra preparata con passione e amore negli anni da Luca Marioni. Per Luca e Irene, sua moglie, quello è il ritorno di un amico, in grado però di riaprire vecchie ferite.



Episodio 2 – Verità nascoste

Irene sente che Luca le sta nascondendo qualcosa sul suo rapporto con Teoman. C’è una frattura profonda che divide i due maestri e che ha origini lontane. I pochi giorni che Teoman trascorre ancora a Milano saranno l’occasione per riportare alla luce una scomoda verità e far capire a Teo che forse il passato non è del tutto superato come sembra. I ragazzi della Compagnia, intanto, sfruttano il poco tempo libero prima del concerto con Kayà per supportare Rosario nella ricerca del suo vero padre. Anche Barbara ripensa al suo passato, ignara che la causa del suo trasferimento a Milano sta per tornare prepotentemente nella sua vita.

Appuntamento quindi a domenica sera con i primi due episodi della seconda stagione de La compagnia del cigno.