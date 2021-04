La Fuggitiva anticipazioni ultima puntata: Simone rapito, Arianna lo salva?

E’ arrivato il gran finale: il 26 aprile 2021 andrà in onda su Rai 1 l’ultima puntata de La Fuggitiva, come andrà a finire? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della fiction con Vittoria Puccini protagonista. Per Arianna una ultima puntata tutta in salita perchè di cose ancora ne devono succedere e come vedremo in questo ultimo appuntamento con La Fuggitiva, rischierà anche di essere uccisa. Ma la nostra cara protagonista sa vendere cara la pelle come abbiamo già visto. Purtroppo però dimostrare la sua innocenza non sarà facile anche perchè la vicenda si complicherà sempre di più. Per lei arriva un momento difficilissimo da superare: se fino a questo momento infatti, ha continuato la ricerca della verità sapendo che Simone era al sicuro, adesso le cose sono cambiate perchè il bambino è stato rapito. Che ne sarà del piccolo e a che cosa arriverà la libertà del bambino?

Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

La fuggitiva anticipazioni: la trama dell’ultima puntata in onda il 26 aprile 2021

Arianna ha scoperto che tutta la sua vita era una grande bugia ma vuole andare lo stesso avanti per dimostrare che lei non ha nulla a che fare con la morte di suo marito…

1×04: Arianna chiama Feola e gli rivela cosa ha scoperto, così i due si danno appuntamento. Lei e Marcello arrivano al luogo stabilito, ma al posto di Feola ci sono degli uomini che tendono loro un agguato; tra questi Bondi, che ha la meglio su Arianna. Proprio quando sta per freddarla, viene ucciso da Michela, che grazie a un’intercettazione realizzata con l’aiuto del collega Marchi, era accorsa sul posto. Arianna e Marcello, con la nuova alleata Michela, si rifugiano nella vecchia villa di famiglia di Arianna e scoprono dai media che Simone è stato rapito. I tre adesso sanno come sono andate le cose con l’omicidio ma hanno altro a cui pensare visto che la vita del piccolo viene prima di tutto…

Tutto questo e molto altro nella puntata de La Fuggitiva in onda lunedì prossimo su Rai 1.