Love is in the air, Kaan è l’antagonista: conosciamo meglio il “cattivone”

Dal 31 maggio, il pomeriggio di Canale 5 si accenderà con nuove emozioni e sentimenti. La storia che terrà incollati i telespettatori allo schermo è quella di Love is in the air, una nuova serie tv turca. Love is in the air andrà in onda alle 15,20 circa, subito dopo l’episodio di Mr. Wrong. Vi abbiamo anticipato in un altro articolo che gli attori protagonisti saranno Hande Hercel nel ruolo di Eda Yildiz e Kerem Bursin nel ruolo di Serkan Bolat. Tra i personaggi però ritroveremo anche un cattivo, il classico cattivone della serie, che scompiglierà gli equilibri, come ogni storia che si rispetti. Si tratta di Kaan Karadag, interpretato da İsmail Ege Şaşmaz. Che cosa dobbiamo aspettarci da lui? Ve lo sveliamo subito raccontando meglio il suo ruolo.

Kaan animerà Love is in the air, la nuova fiction turca di Canale 5: ecco il personaggio e il suo ruolo

Vi diciamo subito che vedremo Kaan già nei primissimi episodi di Love in in the air quindi il suo ruolo inizierà a definirsi subito agli occhi dei telespettatori. Kaan è il promesso sposo di Selin che a sua volta è l’ex fidanzata di Serkan. I presupposti per le sorprese ed i colpi di scena ci sono tutti. Kaan e Serkan difficilmente andranno d’accordo ma le questioni d’amore non saranno le sole ad animare il loro astio. Sarò proprio Karadag ad aumentare polemiche e tensioni quando spiegherà che Serkan e la sua famiglia hanno causato un grosso danno finanziario alla sua di famiglia. Quando Serkan si avvicinerà in maniera particolare ad Eda le cose inizieranno a farsi sempre più complicate. Loro due decideranno di mettersi insieme in maniera falsa e con un accordo che prevede in cambio una borsa di studio per l’università. Ma questa è un’altra storia e dobbiamo concentrarci su Kaan e le sue intenzioni! Eda infatti avrà un problema alla macchina e sarà proprio Kaan ad aiutare la giovane a sistemare il danno all’automobile. Kaan ne approfitterà e lascerà il suo biglietto da visita ad Eda che ovviamente troverà il modo giusto per ringraziare l’uomo per la sua gentilezza e disponibilità.

Conosciamo meglio Kaan, il personaggio di Love is in the air che proverà a danneggiare Serkan e la storia con Eda

Eda ancora non sa che Kaan ha dei secondi fini e non sa nemmeno che lui e Serkan sono in cattivi rapporti tanto da essere rivali. E’ così che l’uomo ne approfitterà e si mostrerà come un bravissimo ragazzo ai suoi occhi. Kaan deciderà poi di acquistare metà terreno di Serkan, proprio quel terreno in cui l’imprenditore sognava di edificare un hotel. Serkan non prenderà per niente bene la faccenda e cercherà in tutti i modi di cambiare le cose. Eda scoprirà un po’ tardi quali sono le intenzioni di Kaan e chi è davvero.

Appuntamento quindi al 31 maggio per scoprire i nuovi personaggi di questa serie che ci terrà incollati davanti alla tv per tutta l’estate.