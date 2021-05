Grand Hotel arriva su Canale 5: nel cast volti noti di soap e serie tv

Per l’estate 2021 Mediaset sceglie di puntare su Spagna e Turchia, per quello che riguarda la serialità. Lascia un po’ basiti la decisione di scegliere tra i titoli per la prima serata anche Grand Hotel per un semplice motivo: una rivisitazione della serie è già andata in onda su Rai 1 qualche anno fa. La storia è sicuramente molto interessante ma già sulla rete ammiraglia non aveva registrato ascolti da record, su Canale 5 andrà meglio? Certo è che chi ha visto la serie su Rai 1, anche se sono passati un po’ di anni, non avrà molta voglia di rivedere le stesse vicende. Su Canale 5 andrà in onda la versione spagnola della serie che vede diversi volti noti delle soap amatissime di Mediaset tra i protagonisti.

Scopriamo qualcosa in più.

Grand Hotel arriva su Canale 5 per l’estate 2021

Innanzi tutto vi ricordiamo che si tratta di una serie trasmessa da Antena 3 dal 2011 al 2013. Trattandosi di una serie in costume, poco importa se sono passati molti anni, la stori si sviluppa in un altro secolo per cui questo non sarà un grande problema. Tra i protagonisti di Grand Hotel ci saranno Yon Gonzalez e Amaia Salamanca ( l’ex Barbara di Velvet). A differenza di quanto successo su Rai 1, che ha mandato in onda solo la prima stagione, nell’estate di Canale 5, stando alle ultime notizie, dovremmo vedere tutte e tre le stagioni di Grand Hotel. Saranno 39 puntate, suddivise in tre stagioni, della durata di 80 minuti che la rete ammiraglia Mediaset ha intenzione di trasmettere in versione integrale.

Grand Hotel anticipazioni: tutti i volti noti conosciuti in Italia

Il pubblico riconoscerà certamente subito Megan Montaner che veste i panni dell’avvocatessa Maite Ribelles, grande amica della protagonista Alicia. Sempre da Puente Viejo, il pubblico ritroverà Silvia Marsò. L’ex Marchesa Isabel de los Visos, in questa produzione, ha interpretato donna Adriana. Sempre da Puente Viejo arriva Miguel Mota, che nella soap spagnola ha interpretato il noto dotto Zabaleta. Ma non finisce qui.

Per quanto riguarda Acacias 38, ci sarà invece Marian Arahuetes, che è stata suor Adela a calle Acacias; in questo caso, l’attrice sarà Isabel, una cameriera del Grand Hotel.

Tra i protagonisti di Grand Hotel ci sarà anche Diego Murquia interpretato da Pedro Alonso, il celebre Berlino de La Casa di Carta. Si pesca anche da Velvet come detto in precedenza, o meglio gli attori che hanno fatto Gran Hotel poi sono stati anche protagonisti di Velvet, che è venuta dopo in linea temporale. Concha Velasco, sarà donna Angela Salinas, la governante della struttura, mentre Llorenc Gonzalez (sempre da Velvet) sarà Andres Cernuda Salinas. Da Senza Identità ( andata in onda su Canale 5) , dove è stato Pablo Lopez Redondo, Eloy Azorin nel ruolo di Javier Alarcon.