Love is in the air, anticipazioni prima puntata: è già scontro tra Eda e Serkan

Arriva finalmente in onda su Canale 5 Love is in the air. Per tutti gli appassionati delle serie tv turche è il momento di emozionarsi con una nuova ed intrigante storia tra amore, accordi e colpi di scena inaspettati. Che cosa succederà nella prima puntata di Love is in the air di lunedì 31 maggio? Lo scopriamo subito con le anticipazione dell’appuntamento di debutto. La protagonista si chiama Eda Yildiz. Lei è una giovane studentessa che ha tanti sogni nella vita ma uno su tutti è quello di diventare architetto paesaggista. Eda è una ragazza di origini umili che si può permettere di studiare all’università grazie alla borsa di studio. Un giorno però tutto cambierà perché i fondi verranno cancellati e la sua tanto sognata carriera potrebbe finire prima ancora di iniziare…

Love is in the air, prima puntata: le anticipazioni di domani 31 maggio 2021

Nella prima puntata avremo quindi modo di conoscere meglio Eda e scoprire che è una ragazza che crede nei suoi obiettivi. Vuole studiare e impegnarsi fino in fondo per ottenere quello che vuole. Il problema però riguarda proprio la borsa di studio con cui lei riesce a gestire l’iscrizione all’università. Improvvisamente arriverà un uomo che deciderà di cancellare tutti i fondi. Si tratta di Serkan Bolat, un ragazzo che fa l’imprenditore e che è molto ricco.

Con la cancellazione dei fondi per la borsa di studio, Eda non potrà più permettersi di proseguire il suo percorso universitario ma soprattutto di andare in Italia per avvicinarsi ancora di più a quella che è la sua passione e la sua passione. La giovane studentessa però non rinuncerà così facilmente e inizierà subito un vero e proprio contrasto tra lei e Serkan, l’imprenditore che la sta allontanando dal realizzare il suo sogno nel cassetto. Si partirà quindi immediatamente con i conflitti ma non è detto che l’ostilità durerà a lungo, nelle puntate successive arriverà una tregua.

Che cosa accadrà? Eda riuscirà ad ottenere nuovamente i fondi della borsa di studio? Al momento sembra essere tutto nelle mani di Serkan. Ma scopriremo molto altro nella prima puntata di Love is in the air in onda lunedì 31 maggio 2021 su Canale 5.