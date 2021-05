Love is in the air anticipazioni: Eda aiuterà Serkan?

Le cose tra Eda e Serkan vanno male perché la giovane studentessa non ha preso per niente bene la decisione dell’imprenditore che riguarda i fondi per la borsa di studio. Si apriranno contrasti ancora più accesi oppure i due riusciranno a trovare un equilibrio? Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Love is in the air della puntata di domani martedì 1 giugno 2021. In questa seconda puntata della serie tv turca i telespettatori potrebbero già ricevere una particolare sorpresa da parte dei due protagonisti. Non solo Eda non riuscirà a digerire la scelta di Serkan ma pure lui non prenderà bene le reazioni della ragazza.

Love is in the air: la trama di domani 1 giugno 2021

In questa seconda puntata di Love is in the air, Serkan dovrà subire tutte le reazioni di Eda alla sua decisione. Eda infatti non ha preso per niente bene la situazione. La studentessa si vede crollare il mondo addosso e pensa che non ci sia più un futuro per lei dopo il taglio dei fondi per la borsa di studio. Per questo motivo decide di farla pagare al bellissimo imprenditore in qualche modo. Eda rovina la macchina di Serkan per poi ammanettare a lei il ragazzo per tutta la sera. Ma per Serkan le cose non sembrano andare così bene e forse Eda non è l’unico dei suoi problemi.

Oltre ai danni creati da Eda, Serkan deve vendere un terreno al signor Evren. La studentessa deciderà di aiutarlo provando a convincere il cliente, tra l’altro molto importante, a fare questo questo acquisto. Intanto tutti si chiedono dove si sia cacciata Eda nelle ultime ore. Ceren, Melo e Figen cercheranno la ragazza ovunque ma non riusciranno a trovarla.

Che cosa succederà a questo punto? Eda resterà ancora in compagnia di Serkan nonostante lui le abbia rovinato la carriera? Continuerà ad aiutare l’uomo? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air di domani martedì 1 giugno 2021.