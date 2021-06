Grand Hotel in 9 puntate su Canale 5 la prima stagione: che fine ha fatto Cristina?

Tutto pronto per il debutto di Grand Hotel, la serie spagnola ( titolo originale Gran Hotel) che a dieci anni dalla messa in onda in Spagna sbarca nella versione originale su Canale 5. La serie era andata in onda nella sua rivisitazione italiana su Rai 1 nel 2015 per cui se vi renderete conto di conoscere già la storia, non starete sbagliando. Significa semplicemente che avete già visto la fiction nella versione di Rai 1. Ma torniamo alla serie spagnola che, dieci anni dopo, sbarca appunto su Mediaset. La prima stagione di Grand Hotel si compone di 9 episodi della durata di circa 80 minuti. In base a quello che è il palinsesto di Canale 5, ci sembra di capire che in ogni serata andrà in onda un solo episodio di Grand Hotel, e tra giugno e luglio, si vedrà la prima stagione al completo. Prevista in un primo momento per il martedì sera di Canale 5, la serie si sposta invece al mercoledì. Inversione con New Amsterdam che quindi debutterà martedì con la nuova stagione.

Le prime anticipazioni di Grand Hotel in onda da giugno su Canale 5

Quando andrà in onda Grand Hotel?

La prima puntata di Grand Hotel andrà in onda il prossimo martedì, l’8 giugno quindi. L’ultima puntata, a meno che non ci siano cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe andare in onda il 27 luglio. La prima stagione si concluderà quindi alla fine di luglio. Non sappiamo se ci sarà anche la seconda stagione ad agosto.

AGGIORNAMENTO si parte il 9 giugno, di mercoledì.

Quante puntate nella prima stagione di Grand Hotel?

Le puntate di Grand Hotel sono in totale, nella prima stagione 9.

La storia ruoterà intorno a un mistero: la scomparsa di Cristina una ragazza arrivata nella struttura per lavorare come cameriera. Di lei si perderanno improvvisamente le tracce ma suo fratello, che sospetterà sin da subito che le sia successo qualcosa, arriverà sul posto per cercarla. E capirà che l’Hotel nasconde molti segreti che non tutti vogliono che vengano scoperti. E forse Cristina aveva messo il naso dove non avrebbe dovuto. Resta adesso la grande domanda: Cristina è scomparsa, se n’è andata o è stata uccisa?

Grand Hotel 9 puntate: tutti gli episodi

Come detto in precedenza, gli episodi e quindi le puntate di Grand Hotel in onda su Canale 5 dalla prossima settimana, sono 9. Abbiamo tradotto i titoli delle puntate da quelli spagnoli. I titoli quindi potrebbero cambiare nella versione italiana.

Grand Hotel primo episodio: La ragazza/domestica nello stagno

Grand Hotel secondo episodio: L’anonimo

Grand Hotel terzo episodio: Il coltello d’oro

Grand Hotel quarto episodio: La casa abbandonata

Grand Hotel quinto episodio: Luna di sangue

Grand Hotel sesto episodio: La collana scomparsa

Grand Hotel settimo episodio: La lettera rubata

Grand Hotel ottavo episodio: Il sangue della ragazza/domestica

Grand Hotel nono episodio: L’orma di una zampa

Vi ricordiamo quindi che la prima puntata di Grand Hotel andrà in onda il prossimo mercoledì e non martedì come anticipato.