Grand Hotel nell’estate di Canale 5: tutti i misteri della serie spagnola

Sta per arrivare su Canale 5, a “soli” dieci anni dalla messa in onda in terra iberica, una serie che ci terrà compagnia per tutta l’estate. Parliamo di Grand Hotel che, dovrebbe andare in onda in prima serata con tutte e tre le stagioni viste in Spagna tra il 2011 e il 2013. Il nostro entusiasmo sarebbe sicuramente più grande se non fosse che la serie è andata in onda già su Rai 1, almeno con la prima stagione. Poi non si andò avanti, purtroppo, forse anche a causa degli ascolti non troppo esaltanti. Un peccato, come scrivevamo anche nel 2015 quando la serie fece il suo debutto su Rai 1 perchè oltre a raccontare una storia intricata e piena di misteri, la serie Rai aveva anche lanciato alcuni attori giovanissimi che oggi sono tra i più richiesti tra cinema e tv.

In ogni caso, proprio a causa degli ascolti non troppo brillanti, una buona fetta di pubblico non ha visto Gran Hotel, nella sua rivisitazione italiana ( anche se la serie segue in tutto e per tutto la storia raccontata nella versione spagnola).

Per chi fosse curioso quindi, e non sa nulla di questa serie ( il pubblico più giovane ad esempio potrebbe non averne mai sentito parlare), ecco delle anticipazioni che ci raccontano tutto quello che accadrà nelle tre stagioni di Grand Hotel. Al momento sappiamo solo che andrà in onda in prima serata ma non è stata ancora stabilita una data.

Grand Hotel arriva su Canale 5 e si parte dal giallo: che fine ha fatto Cristina?

La storia si svolge nel 1905. Julio Olmedo, un giovane di umili origini, raggiunge la cittadina di Cantaloa per far visita a sua sorella Cristina, che lavora come direttrice di sala al prestigioso Gran Hotel. Julio e sua sorella si erano mandati diverse lettere nel corso delle settimane precedenti. Ma a un certo punto la sorella smette di scrivere e per questo motivo il ragazzo decide di partire, preoccupato che le possa esser successo qualcosa. Una volta giunto, però, Julio scopre che da più di un mese nessuno sa nulla su Cristina, ovvero da quando è stata cacciata perché sospettata di aver derubato un cliente. Il ragazzo conosce bene sua sorella e sa che non avrebbe mai fatto nulla di quello che raccontano di lei. Inoltre si rende conto che quando si parla di sua sorella, gli altri lavoratori del Grand Hotel, hanno quasi paura di parlare, come se dietro a questa vicenda ci fosse un segreto troppo grande da essere rivelato. Julio decide allora di farsi assumere come cameriere per indagare sulla scomparsa della sorella, mantenendo segreta la parentela. In questo modo, Julio fa conoscenza con il personale e intraprende una relazione con Alicia Alarcón, una delle figlie di Doña Teresa, la proprietaria dell’hotel. Lei però non sa che fa il cameriere e che è il fratello di Cristina, pensa che sia un cliente, un uomo quindi del suo rango…Ma nonostante questo la ragazza si avvicinerà moltissimo a lui, anche dopo aver scoperto chi è davvero. Julio si rende conto che si può fidare di lei ma forse non della sua famiglia…Alicia lo aiuterà nella sua ricerca insieme ad Andrés, un umile cameriere: insieme scopriranno i segreti gelosamente custoditi tra le mura del Gran Hotel. E per la ragazza non sarà affatto facile perchè presto si renderà conto che la sua famiglia ha dei segreti molto grandi e che anche il Grand Hotel ne custodisce diversi, qualcosa che forse Cristina aveva scoperto. E’ per questo che la giovane cameriera se ne è andata? E se fosse stata uccisa per non parlare? Julio andrà avanti nelle sue ricerche…

Grand Hotel anticipazioni: quante puntate sono?

Gli episodi della prima stagione di Grand Hotel sono 9 e corrispondono a quelli andati in onda per la serie di Rai 1 vista nel 2015. Su Canale 5 potrebbero andare in onda gli 8 episodi della seconda. Previsti al momento anche i 22 della terza ma forse molto dipenderà dagli ascolti.

Ogni episodi dura 80 minuti e quindi si potrebbe pensare di vederne uno e mezzo a serata, per cui la prima stagione potrebbe essere raccontata in sole tre puntate. Vedremo come Mediaset dividerà questa serie spagnola, vi terremo aggiornati in merito anche per capire per quanto tempo andrà in onda.