Masantonio-Sezione scomparsi sbarca su Canale 5: trama e anticipazioni

Canale 5 prova a regalare serie di primo piano anche in estate al suo pubblico. E la scelta di mandare in onda Masantonio-Sezione scomparsi a fine giugno potrebbe essere letta in modo diverso: da un lato, se gli ascolti non dovessero volare, si potrebbe puntare il dito contro il periodo, dall’altro invece si potrebbe dire che è giusto dare al pubblico anche in estate delle serie inedite da seguire e non solo repliche. Le premesse per una serie di successo ci sono tutte, anche la scelta dell’attore protagonista. Sarà infatti Alessandro Preziosi a interpretare il protagonista di questa nuova serie. L’attore torna su Canale 5 dopo Non mentire, altra serie bellissima che però in termini di ascolti non ha avuto il successo che ci si aspetterebbe da una fiction di prima serata ( questo però non significa che non sia stata una delle migliori serie viste negli ultimi anni su Mediaset e lo abbiamo già detto in più occasioni). Questa volta Preziosi non sarà un cattivo, ma gioca nella squadra dei buoni.

Masantonio-Sezione scomparsi: quando andrà in onda la serie di Canale 5?

Sarà il venerdì sera la serata dedicata alle indagini di Masantonio. La nuova fiction di Canale 5 andrà in onda per 10 puntate a partire da fine giugno. Precisamente, a meno che non ci siano dei cambiamenti dell’ultima ora, e si sa che su Canale 5 tutto può succedere, la prima puntata di Masantonio-Sezione scomparsi, dovrebbe andare in onda il 25 giugno 2021.

Come avrete capito dal titolo della nuova serie Mediaset, si tratta di una serie crime, che ci riporta nel mondo delle investigazioni. In particolare i casi di cui il detective protagonista si occuperà, sono casi di persone scomparse. L’estate di Canale 5: tutti i titoli della prima serata per il 2021

Masantonio-Sezione scomparsi a fine giugno su Canale 5: la trama

Elio Masantonio (Alessandro Preziosi) è un detective dai modi un po’ bruschi. Ha alle spalle un passato difficile e questo ovviamente renderà il personaggio ricco di sfaccettature perchè ci metterà del suo in tutte le indagini che andrà a fare. Nonostante questi aspetti che potrebbero nuocere alla sua vita personale e professionale, è molto abile nel suo lavoro. Nella ricerca di persone scomparse adotta due assi nella manica. Il primo è una sensibilità notevole, sebbene nascosta almeno agli occhi degli altri. Il nostro Elio ha una caratteristica che lo renderà unico nelle sue indagini e anche una tenacia che lo porta a non mollare mai perchè il suo unico scopo è risolvere i casi che gli vengono affidati.

Il detective si immedesima in coloro che sta cercando instaurando con quelle persone un dialogo vero e proprio. Ogni giornata di Elio è quindi scandita dal rapporto che in qualche modo crea con queste persone scomparse. Cerca di studiare la loro vita, analizza le loro abitudini e parla anche con le foto di queste persone, come se davanti ai suoi occhi ci fossero davvero gli uomini e le donne che sta cercando. Ha un metodo infallibile: pensa che potrà rintracciare le persone scomparse solo se ne immagina anche i pensieri, in questo modo conduce le sue indagini.

Elio Masantonio può contare sulle sue capacità, sul suo fascino e su una grande amica: Valeria (Claudia Pandolfi).

Masantonio-Sezione scomparsi: il promo su Canale 5

Il primo promo della serie è in onda da qualche ora

Non fermatevi alle apparenze… lui si fida solo del suo metodo infallibile 😏#Masantonio – Sezione scomparsi 🎬 prossimamente su #Canale5! @fictionmediaset pic.twitter.com/csjn9Jcnkz — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) June 1, 2021

Tra le curiosità che anticipano la messa in onda di Masantonio-Sezione scomparsi, il fatto che sia andata in onda già in Francia, sulla rete a pagamento francese Polar + . Ed è per questo che non è ancora chiaro come mai Mediaset non l’abbia proposta prima, come asso nella manica del palinsesto invernale o primaverile e la mandi in onda invece solo in estate. Un mistero che di certo non sarà rivelato!