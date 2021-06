L’estate di Canale 5: tutti i titoli della prima serata per il 2021

Che cosa vedremo nel mese di giugno e in quello di luglio 2021 su Canale 5? Abbiamo pensato per i più curiosi a una sorta di calendario che ci spiega quello che andrà in onda nella prima serata di Canale 5 nel mese appena iniziato e nel prossimo. Ci concentriamo appunto sul prime time per capire quella che sarà l’offerta estiva di Mediaset. Come vi avevamo già detto anche in altri articoli, ci sarà un po’ di tutto. Spazio per la cultura, con le puntate inedite de La grande bellezza non andate in onda a causa degli ascolti troppo bassi ( ma come detto in altre occasioni a nostro avviso si tratta di un prodotto ben fatto che merita di essere visto). Poi ci saranno le produzioni made in Italy come Temptation Island, sicuramente cavallo di battaglia dell’estate di Canale 5 dal quale ci si aspetta tanto anche in questa nuova edizione. Tante fiction e serie tv. Non solo straniere ma anche italiane. Tra i primi titoli: New Amsterdam con la nuova stagione direttamente dagli Usa; dalla Spagna invece arriva Grand Hotel. Dalla Turchia Mr Wrong che andrà in onda anche in prime time oltre che nel pomeriggio ( una cosa che però potrebbe cambiare visto che nel pomeriggio all’esordio, Love is in the air ha fatto anche meglio della serie con Can Yaman). Ci sarà spazio anche per una produzione tutta italiana, con Alessandro Preziosi protagonista. Parliamo della serie Masantonio.

Il palinsesto estivo di Canale 5 entrerà nel vivo dalla prossima settimana, eccezion fatta per la finale dell’Isola dei famosi che occuperà il lunedì sera. Poi si rinnova con tutte le proposte dell’estate.

La prima serata di Canale 5: tutti i titoli del palinsesto estivo per giugno/luglio 2021

Vediamo quindi nel dettaglio in questa sorta di calendario che abbiamo pensato per voi, tutto quello che vedremo su Canale 5 in estate.

Il lunedì sera estivo di Canale 5

Il lunedì sera si alterneranno Mr Wrong e poi Temptation Island ( da precisare che la prima puntata del reality andrà in onda al mercoledì per poi sposarsi invece al lunedì sera). Temptation Island prenderà il via a fine giugno. La serie turca dal 15 giugno andrà in onda il lunedì in prima serata al posto dell’Isola dei famosi.

Il martedì sera estivo di Canale 5

In un primo momento Mediaset aveva optato per Grand Hotel al martedì sera ma c’è già stato un primo cambiamento, come risulta anche dai promo in onda in queste ore e dalla Guida Tv Mediaset ufficiale. Il martedì sarà il giorno di New Amsterdam. Una volta terminata la messa in onda della serie americana, al martedì sera dovrebbe passare Mr Wrong ( che cederebbe il posto in prima serata al lunedì, quindi siamo a fine giugno, a Temptation Island). Si parte oggi 1 giugno 2021 con i primi episodi.

Il mercoledì sera estivo di Canale 5

Al mercoledì con partenza il 9 giugno 2021, vedremo quindi la prima stagione di Grand Hotel la serie spagnola che sbarca su Canale 5 dieci anni dopo la messa in onda in terra natia.

Il giovedì sera estivo di Canale 5

Torna Cesare Bocci con il suo Viaggio nella grande bellezza. Andranno in onda prima le puntate inedite e poi le repliche di quelle viste nella stagione invernale.

Il venerdì estivo di Canale 5

Per le prime tre settimane di giugno al venerdì sera dovrebbe andare in onda un film, stando almeno a quella che è oggi la programmazione ufficiale. A seguire invece arriverà su Canale 5 la serie Masantino, con Alessandro Preziosi che terrà compagnia al pubblico per ben 10 serate con le dieci puntate della fiction.

Il sabato sera estivo di Canale 5

Resta ancora un enigma il sabato sera, ma dovrebbe essere caratterizzato da repliche di produzioni Mediaset come accaduto con lo show di Al Bano e Romina.

La domenica sera estiva di Canale 5

Per quanto riguarda invece la domenica, per tutto il mese di giugno e per tutto il mese di luglio ci sarà il ciclo “Storie Vere” con film drammatici che raccontano storie realmente accadute. La domenica sera quindi è dedicata al cinema.