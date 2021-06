Il pomeriggio di Canale 5 tiene botta: ottimi ascolti, Love is in the air vince al debutto

Inizia una nuova stagione su Canale 5 e questa estate ancora una volta avrà il profumo delle serie/soap turche tanto amate dal pubblico di Mediaset. Chiusa la stagione di Uomini e Donne, il testimone passa a Mr Wrong e Love is in the air che hanno preso il posto del programma di Maria de Filippi coprendo la fascia che va dalle 14,45 alle 16,30 per poi dare spazio a Isola de film. Un debutto molto buono quello di ieri ( siamo oltre il 19 % di share), e siamo solo all’inizio, si potrebbe persino fare meglio quando il pubblico inizierà ad affezionarsi alle storie dei protagonisti di queste due serie. Per quanto riguarda la prima puntata, il debutto ha visto le due serie turche incassare ottimi ascolti, ma nella prima sfida ad avere la meglio è Love is in the air che fa meglio di Mr Wrong.

C’è da dire che lo scetticismo non manca, soprattutto verso Mr Wrong che, a detta di molti, se non fosse per Can Yaman attore protagonista della serie, non farebbe questo genere di ascolti. Vedremo che cosa succederà, siamo solo all’inizio. Questa tesi non dovrebbe però valere per Love is in the air visto che entrambi gli attori protagonisti, sono al debutto in una serie in onda in Italia, anche se sono molto amati dai fan che seguono le serie turche anche in originale, li apprezzano da tempo.

Love is in the air batte Mr Wrong al debutto: gli ascolti del 31 maggio

Siamo ancora alla prima sfida è chiaro, ma pare che Love is in the air abbia conquistato il pubblico di Canale 5.

Vediamo quindi i numeri del pomeriggio di ieri.

In attesa dei dati completi segnaliamo un 19% di share per Mr Wrong e un 20% di share per Love is in the air. A breve saremo più precisi.

Su Canale5 Beautiful parte con 2.565.000 spettatori con il 17.1%. Una Vita fa 2.451.000 spettatori con il 17.3% di share. A seguire la prima puntata di Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 2.255.000 spettatori con il 18.9%. Love is in The Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.965.000 spettatori pari al 20.3% di share.