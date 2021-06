Summertime 2: come finirà tra Summer e Ale? Tira e molla continuo

E’ in piattaforma da solo un giorno ma tra le serie più viste in Italia. La seconda stagione di Summertime arriva in questi primi giorni di giugno che non hanno ancora il sapore d’estate ma che ci fanno ben sperare: si potrà davvero passare una estate spensierata come quella che i protagonisti della serie hanno vissuto? Ce lo auguriamo davvero tutti anche se per vedere quelle feste, quel divertimento in spiaggia, ci sarà da attendere ancora un po’! Ma torniamo a noi: in Summertime 2 la storia d’amore tra Summer e Ale sarà centrale e avrà alti e bassi. Sin dal primo episodio scopriremo che i due ragazzi non stanno più insieme. Ci hanno provato ma l’amore non basta di fronte alla distanza e alle incomprensioni. E così Summer sembra aver voltato pagina al fianco di Edo mentre Ale ha trovato nella sua compagna di squadra, Lola, la persona giusta. Ma i due ragazzi sono davvero felici, stanno davvero bene insieme alle persone che sono al loro fianco? Sin da subito ci renderemo conto che no, non è così. Ci sono tante cose che i due non si sono detti, c’è un sentimento che li accompagna ma c’è anche la paura di sbagliare o forse quella di pensare che sia impossibile stare lontani. E così quando tutto sembrerà perso, Summer e Ale si renderanno conto che devono stare insieme, che è giusto così. Ma la seconda stagione di Summertime regalerà colpi di scena uno dietro l’altro e infatti all’improvviso tutto cambierà di nuovo.

Summertime 2 come andrà a finire tra Ale e Summer?

Non vogliamo rivelarvi quale sarà il finale ma possiamo dirvi che dopo il quinto episodio ci sarà un nuovo ostacolo da superare per i due. Infatti Lola, che non si è rassegnata per esser stata lasciata da Ale, deciderà di fare una capatina a Riccione per dire a Summer che il giovane pilota ha bisogno di una persona diversa al suo fianco. E così i progetti che Summer e Ale avevano fatto, sembrano andare in frantumi. La studentessa si pone mille domande, pensa di non essere giusta, e si lascia andare per provare a dimenticare Ale. Il pilota capisce ben poco di questa retromarcia e forse non comprende che Summer avrebbe solo bisogno di lui…Si perderanno di nuovo e questa volta per sempre?

Per scoprirlo non perdetevi gli ultimi episodi di Summertime 2 che sono su Netflix dal 3 giugno! Buona visione!