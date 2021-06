Finale pieno di colpi di scena per Summertime 2: l’estate finisce tra lacrime e disperazione

Se la prima stagione di Summertime ci aveva regalato il grande amore, quello tra Ale e Summer, la seconda ci mostra le vicende di tutti i ragazzi che in qualche modo fanno parte della vita dei due protagonisti. Storie secondarie che diventano primarie e che si intrecciano in modo scorrevole in questa seconda stagione della serie Netflix, decisamente migliore della prima. Migliore anche perchè si stacca da quella voglia di doverci riportare nella Roma di Tre metri sopra il cielo e ci regala ben altre storie che appassionano certamente i fan. Nulla che non si sia già visto, questo è chiaro, ma Summertime 2 è una serie comunque leggera che si lascia guardare. Siamo ben lontani dai temi profondi trattati con delicatezza e saggezza in serie come Skam, questo è bene ribadirlo. Ma del resto non doveva essere questa la mission di Summertime, che fiora tematiche particolari ma non le approfondisce. Otto gli episodi di questa seconda stagione che regalano poi un clamoroso finale.

SPOILER ALERT: IN QUESTO ARTICOLO VI RACCONTIAMO COSA SUCCEDERA’ NELL’ULTIMA PUNTATA DELLA SERIE

Summertime 2 episodio finale: Lola si riprenderà?

Inaspettato il colpo di scena sul finale. Ale deve vincere la gara più importante della stagione e pensa di poter contare su Lola. Non sa nulla del viaggio che la giovane compagna di squadra, sua ex, ha fatto in Italia per parlare con Summer. Non sa che è stata lei a dire a Summert di lasciarlo, che merita una persona che lo ami in modo diverso e che lo conosca, forse una persona come lei. Ale e Summer non si sono visti dopo la gelida chiamata al telefono e hanno rimandato, come sbagliando, hanno fatto anche in passato. Forse se i loro occhi si fossero incontrati, le cose sarebbero andare in modo diverso. Ma il giorno della gara Ale deve concentrarsi solo sulla pista. Deve vincere, il circuito è suo. E’ il favorito ma non sa che Lola non ha nessuna voglia di stare a guardare. E così si mette in mezzo, prova persino a superarlo mentre è in testa alla gara. I due si toccano in modo e Lola viene travolta dalla moto di Jacopo che esce di pista. Ma è la giovane pilota a riportare le conseguenze dell’incidente. Quando Ale si accorge che Lola sta è distesa a terra e non si muove lascia la moto e la gara, provocando l’ira del suo allenatore che reagisce con parolacce che mandano in bestia il padre di Ale. Intanto Summer, che ha finito la sua stagione, guarda dal bar la gara in lacrime…

Anche Dario che si è trasferito a casa di Sofia osserva quello che è successo in pista. Nessuno però sa quello che succederà a Lola. La giovane pilota sembra aver perso i sensi prima di essere trasportata in ospedale. Morirà? Probabilmente lo scopriremo solo in una eventuale terza stagione di Summertime.