Love is in the air, anticipazioni: Serkan annuncia il fidanzamento

Aydan sta organizzato la festa di fidanzamento per Serkan ed Eda. I due ormai sono sempre più vicini a urlare al mondo la loro relazione che, come ben sappiamo, è solo frutto di un accordo. Che cosa succederà arrivati a questo punto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Love is in the air della puntata di domani lunedì 7 giugno 2021. L’Art Life si ritroverà in difficoltà a causa di un progetto che non sta andando affatto bene. A trovare la soluzione giusta potrebbe essere proprio Eda. La studentessa deciderà di mettersi in gioco. In questo senso si prenderà carico del progetto e cercherà di attuare una sua interessante idea sul caso…

Love is in the air, anticipazioni: la trama di lunedì 7 giugno 2021

Nonostante il progetto non sia ben messo, Eda cercherà di provarci comunque e metterà in pratica le sue idee, la sua creatività e il suo ingegno. Tutto potrebbe essere nelle sue mani e proprio lei potrebbe salvare il progetto dell’Art Life. Da sola comunque non può farcela e per questo tutti i collaboratori dovranno cercare di aiutarla.

Ma che fine ha fatto Serkan in tutto ciò? L’uomo andrà a cena proprio nella casa della zia di Eda. E’ qui che Serkan deciderà di approfittare della situazione famigliare per dire che si fidanzerà con Eda. Il fidanzamento è quindi ufficiale e manca sempre di meno alla festa per l’annunciazione. Serkan infatti vuole organizzare il grande e bellissimo party proprio per domani. Alla festa però potrebbe accadere qualcosa che turberà di gran lungo la povera Eda. La colpa sarà tutta degli invitati che cercheranno di criticare in ogni modo la ragazza perché secondo loro non è quella giusta per un uomo ambizioso e di successo come Serkan.

Che cosa succederà adesso? Eda e Serkan decideranno di andare avanti con il patto e annunciare seriamente il loro fidanzamento nonostante i commenti delle persone vicine? Questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air di domani lunedì 7 giugno 2021, ovviamente su Canale 5.