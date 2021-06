Mr. Wrong anticipazioni: Ezgi trova lavoro ma nel locale di Ozgur

Le lezioni ad Ozgur ad Ezgi iniziano a portare i frutti sperati. Ezgi è infatti riuscita a far avvicinare Serdar anche se non ama prendere consigli dal suo vicino di casa. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le nuove anticipazioni di Mr. Wrong per la puntata di lunedì 7 giugno 2021. Serdar ha chiesto un appuntamento ad Ezgi peccato che la ragazza quel giorno debba trovarsi proprio alle nozze della sorella di Ozgur fingendosi la sua fidanzata. Ezgi però vuole presentarsi a tutti i costi all’appuntamento tanto che arriverà a litigare con Ozgur finendo con il rompere l’accordo. Intanto però lei trova lavoro…

Mr. Wrong, anticipazioni: la trama di lunedì 7 giugno 2021

Ezgi troverà lavoro. Dove? proprio nel locale di Ozgur. Ad offrirle il posto è stato Ozan, lo chef del locale, nonché grande amico di Ozgur. Forse Ozan ha pensato che in questo modo potrebbe avvicinarsi di più a Deniz, l’amica di Ezgi di cui si è innamorato improvvisamente e perdutamente. Ozgur non sarà molto felice di trovare Ezgi anche a lavoro soprattutto dopo che tra di loro le cose sono iniziate ad andare male. Ozgur sarà quindi sempre più nervoso ed è chiaro che Ezgi non è la benvenuta nel suo locale quando ha deciso di mandare a monte il loro piano per incontrare Serdar.

Ezgi però non scoprirà subito che il locale in questione è proprio quello di Ozgur e anche lui, all’inizio della storia, non sarà ben informato sulla faccenda. Ozan, non contento, proverà ad avvicinarsi nuovamente a Deniz. Siccome la ragazza fa l’avvocato, deciderà di assegnarle la cura degli aspetti legali del locale. In questo modo finalmente potrebbe averla più vicina.

Che cosa accadrà a questo punto? Ezgi continuerà a lavorare ancora nel locale di Ozgur nonostante il proprietario sia proprio quell’antipatico del suo vicino di casa? I rapporti sicuramente si faranno sempre più tesi. Ma tutto questo e molto altro lo scopriremo solo nella puntata di Mr. Wrong di lunedì 7 giugno 2021 su Canale 5.