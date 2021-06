Grand Hotel anticipazioni: chi ha ucciso Cristina? Le indagini di Julio

Si aprono questa sera su Canale 5 le porte del Grand Hotel. Che cosa vedremo nella serie spagnola che debutta oggi 9 giugno con la prima puntata? Vi abbiamo già parlato del grande giallo che si dovrà risolvere. Tutto infatti ruota attorno alla scomparsa di Cristina, una cameriera che lavorava da tempo in Hotel. La ragazza si era sempre scambiata delle lettere con suo fratello Julio ma poi improvvisamente non ha più dato sue notizie. Che fine ha fatto? Lo scopriremo forse nella seconda puntata di Grand Hotel in onda la prossima settimana su Canale 5? Per i più curiosi arrivano le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della seconda puntata di Grand Hotel ( saranno dieci in totale quelle della prima stagione) in onda su Canale 5 il 16 giugno 2021. Un secondo appuntamento che ci porterà ancora una volta al fianco di Julio, pronto a tutto pur di scoprire che fine ha fatto sua sorella…

Come vi abbiamo già raccontato, la serie è andata in onda con la sua versione italiana, già su Rai 1 mentre l’originale spagnola è al debutto su Canale 5. Ma se vi sembrerà di aver già visto questa storia, e di conoscerla, non sarete impazziti! Nella versione italiana della serie spagnola però i nomi erano diversi, ad esempio la protagonista scomparsa si chiamava Caterina ( e non Cristina come nella versione spagnola) mentre Julio, nella versione in onda su Rai 1 era Pietro. E adesso passiamo alle anticipazioni, eccole per voi.

Grand Hotel anticipazioni: la trama della seconda puntata in onda il 16 giugno 2021

Julio trova la prova definitiva che conferma che sua sorella non ha lasciato il Grand Hotel; qualcuno ha cercato di bruciare i vestiti insanguinati di Cristina in una delle cucine dell’hotel. Un test che sembra confermare i sospetti di Julio; Cristina è morta… ma… chi è stato il colpevole? E… ha qualcosa a che fare con la giovane donna che è stata appena uccisa nel villaggio?

Nel frattempo, la famiglia Alarcón assiste all’evoluzione di Sofía che, dopo essere caduta dalle scale, teme per il futuro di suo figlio…E a quanto pare per lei non ci saranno buone notizie. La donna infatti potrebbe perdere il bambino che stava aspettando.

L’arma che ha ucciso la prostituta è un coltello d’oro proveniente dalla posateria preziosa del Grand Hotel. E’ possibile che ci sia un legame tra questi fatti è la scomparsa di Cristina? Julio continua le sue indagini. Non solo, il giovane gli fornisce anche un alibi al principale sospettato. Nel frattempo al Grand Hotel ci sono nuovi arrivi e delle bugie potrebbero essere rivelate. Julio e la sua giovane amica si vedono di nascosto nella serra e l’attrazione tra i due è sempre più forte. Non dimentichiamo però che Alicia è fidanzata e che presto dovrà sposare il suo pretendente… Julio continua a cercare le risposte per la scomparsa di sua sorella anche se ormai teme che di lei non si possa trovare che il cadavere…

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Grand Hotel che ci aspetta il prossimo mercoledì su Canale 5. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati su quello che succederà nelle dieci puntate della serie spagnola. E fate le vostre ipotesi, secondo voi, che fine ha fatto Cristina, che cosa aveva scoperto?